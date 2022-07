Terra amara/ Anticipazioni 20 luglio: Yilmaz evade, Demir vuole farlo fuori!

Terra amara, anticipazioni puntata 20 luglio: Yilmaz evade, ma Demir vuole ucciderlo?

Le anticipazioni della puntata di Terra amara, in onda il 20 luglio, ci dicono che Demir sarà inarrestabile. Dopo aver scoperto che Yilmaz è riuscito ad evadere da una finestra dell’ospedale utilizzando una scusa, il rampollo viene informato da un comandante, per cui corre da lui e lo spinge a trovare e arrestare il fuggitivo nel più breve tempo possibile. Il suo scopo è quello di allontanarlo più possibile e ovviamente farlo fuori se necessario. A questa scena assiste Cengaver, che inizia a sospettare di Demir.

Intanto Zuleyha suscita di nuovo invidia in villa quando riceve un mobile giradischi, un dono per lei da parte di Demir. Accecata dalla gelosia, Sermin si reca da una signora che le vende un preparato di erbe usato per abortire che intende somministrare alla giovane. Il preparato viene aggiunto a un creme caramel, che però viene mangiato da un ignaro Sabahattin; sentendosi male, viene accompagnato in ospedale per una lavanda gastrica. Sabahattin racconta tutto a Demir, che sarà una furia.

Terra amara, dove eravamo rimasti: Zuleyha è stata ingannata da Demir

Nelle precedenti puntate di Terra amara, Zuleyha scopre, tramite Gulten, che il suo amato Yilmaz sarà condannato a morte. La ragazza è in lacrime e non può credere di essere stata ingannata proprio dalle persone di cui si fidava di più, Demir e Hunkar. Quindi Zuleyha compie un insano gesto e cerca di uscire di notte di nascosto dalla tenuta per andare da Yilmaz ad Istanbul. Nel suo piano viene aiutata da Sabahattin.

Intanto Hunkar fa il possibile affinché Yilmaz venga condannato a morte, cominciando ad ostacolare la sua richiesta di ricorso in appello. In carcere, il ragazzo non si arrende e studia un piano di evasione con l’aiuto del complice Suleyman, il quale però lo accoltella…

