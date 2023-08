Terra amara/ Anticipazioni 21 agosto 2023: Demir, orrenda verità: Hunkar è morta

Terra amara, anticipazioni puntata 21 agosto 2023 su Canale 5

Le anticipazioni di Terra amara, in onda da oggi 21 agosto, su Canale 5, ci dicono che la preoccupazione in villa Yaman è alta: Hunkar non si trova da nessuna parte. I familiari e i domestici sono molto in ansia. Demir informa Zuleyha di non aver avuto nessuna notizia, e lo stesso fa Fekeli. Demir poi consegna a Saniye l’elenco telefonico e le dice di recarsi con Fekeli per chiamare tutte le persone che conoscono nella speranza che qualcuno sappia che fine abbia fatto la donna. Demir si raccomanda di farlo con cautela e di non allarmare nessuno. In tenuta torna anche Gaffur, che viene informato da Fadik della sparizione di Hunkar. Le ricerche di Fekeli e Demir non portano buoni risultati, poiché nessuno afferma di averla vista nelle ore precedenti.

A quel punto Fekeli e Demir uniscono le forze: insieme ai loro uomini setacceranno tutta Cukurova pur di trovarla. Viene dato quindi un annuncio pubblico in città, che giunge anche alle orecchie di Yilmaz. La notizia si diffonde in paese, e arriva fino in ospedale dove ci sono anche Mujgan e Fikret. In tenuta arriva Yilmaz che si offre per aiutare Fekeli nelle ricerche.

Terra amara, anticipazioni puntata in onda il 21 agosto 2023

Le altre anticipazioni di oggi di Terra amara rivelano inoltre che un operaio arriva in temuta con notizie preoccupanti, l’uomo consegna a Demir e Fekeli loro un fazzoletto di Hunkar, rinvenuto nei pressi delle rovine. Lo Yaman Jr. raduna tutti per andare a cercare la madre. In quel luogo, lo sguardo di Demir si fissa sul corpo di Hunkar, che giace a terra senza vita. L’uomo è pietrificato e nota che la madre è stata pugnalata. Demir si lascia andare a un pianto disperato. Successivamente, la donna, ormai cadavere, viene riportata in tenuta. Lungo il tragitto, Demir, Gaffur e Fekeli ripensano ai momenti passati insieme a Hunkar, consapevoli di doversi preparare a dirle addio…

Terra amara: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Terra amara, Fekeli comunica alla sua famiglia che lui e Hunkar si sposeranno; per Behice è un colpo grosso e giura vendetta nei confronti della sua rivale. L’occasione arriva quando la matriarca degli Yaman riceve informazioni molto preziose dal suo investigatore privato nei riguardi del torbido passato della zia di Mujgan. Le due donne si incontrano, Hunkar la smaschera, ma paga caro l’affronto; Behice la pugnala a morte. Dopo aver commesso l’omicidio a sangue freddo, Behice si reca al Circolo come se niente fosse. Demir inizia a cercare sua madre ovunque perché ha bisogno di una sua firma, ma non riesce a trovarla. Inizialmente pensa che si nasconda da Fekeli, poiché trova una lettera in cui annuncia il suo matrimonio con quest’ultimo, ma ben presto entrambi capiscono che nessuno sembra avere più sue notizie.











