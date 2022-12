Terra amara/ Anticipazioni 21 dicembre: Hunkar e Demir fanno pace grazie ad Azize

Terra amara, anticipazioni puntata 21 dicembre su Canale 5

Le anticipazioni sulla puntata di Terra amara, in onda oggi 21 dicembre, su Canale 5 ci svelano che l’incidente a cavallo di Hunkar ha provocato dei sensi di colpa in Demir, che ora è intenzionato a ricucire il rapporto con sua madre. La donna è inoltre diventata molto fredda nei suoi confronti, così, contrariamente al parere di Zuleyha, il rampollo decide di tornare alla villa insieme a lei e Adnan. Gaffur è molto felice per il loro ritorno, ma lo stesso non può dirsi di Hunkar che prende male questo rientro, decisione scelta, tra l’altro, senza averla consultata. In collera, la donna caccia suo figlio, dopo avergli illustrato tutto quello che negli anni lei ha fatto per lui. Ci penserà la nonnina Azize a sciogliere la rabbia e l’orgoglio che dilania la famiglia. Infatti l’anziana verrà colta da una crisi isterica e implorerà piangendo la figlia di far tornare il nipote e la sua famiglia perché sente la terribile mancanza del piccolo Adnan.

Terra amara, anticipazioni puntata in onda il 21 dicembre

Le altre anticipazioni di oggi di Terra amara rivelano inoltre che l’emozione avvolgerà la casa e l’astio e tutte le tensioni verranno quindi messe da parte per dar spazio a sentimenti più profondi. Azize è riuscita a far riappacificare Hunkar e Demir. Madre e figlio si abbracciano tra le lacrime, chiedendosi scusa a vicenda per come si sono comportati nei giorni precedenti l’incidente a cavallo della donna. Insomma sembra che tra Hünkar e Demir sia tornato il sereno: ma quanto durerà questa situazione prima che accada altro che porterà di nuovo a separarli, stavolta, forse per sempre?

Terra amara: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Terra amara, Müjgan è in pericolo: è ancora nelle mani della banda di criminali, e non la lasceranno andare finché non curerà le ferite di uno di loro, che è rimasto colpito in una sparatoria. Yilmaz si prodiga per cercarla ovunque e alla fine. Intanto la dottoressa si rende conto che non c’è più nulla da fare per il suo paziente: le ferite riportate sono troppo profonde e così uno dei banditi decide di freddarlo a colpi di pistola per evitare che soffra. Tuttavia non perdona il fatto che la donna non sia riuscito a salvarlo, ed è pronto a uccidere anche lei. Per fortuna Yilmaz arriva in tempo per salvarla e tutto si risolve. Müjgan comunque è ancora troppo scossa per tornare a casa, quindi Fekeli si offre di ospitarla, almeno finché non si sarà calmata.

Yilmaz si prepara per chiedere a Müjgan di sposarlo; la dottoressa gli dà una risposta che non si aspettava: Müjgan, infatti, deve rifiutare! Il motivo, che poi gli spiegherà, è perché non può sposarsi con un uomo che è ancora innamorato della sua ex (ossia Zuleyha). La dottoressa lo ama, ma non vuole essere la sua seconda scelta e finché Yilmaz non avrà messo una pietra sopra al suo passato, lei non potrà concedersi liberamente…











