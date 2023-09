Terra amara/ Anticipazioni 21 settembre 2023: Demir diventa l’eroe di Cukurova

Terra amara, anticipazioni puntata 21 settembre 2023 su Canale 5

Le anticipazioni di Terra amara, in onda da oggi 21 settembre, su Canale 5, ci dicono che Mujgan e Fikret hanno passato una bellissima giornata insieme e tra loro sembra aumentare ancora di più la sintonia. Ora però è tempo di tornare a casa, dato che si è fatto sera. L’atmosfera appare pericolosa nel momento in cui il ciuccio del piccolo Kerem Ali cade a terra e, nel raccoglierlo, Mujgan prende anche dei documenti di Fikret, non sapendo che si trattino di atti di proprietà in cui Hunkar vendeva tutte le sue terre a Yilmaz. Una volta rientrati a casa, i due apprendono del terribile incidente di Yilmaz tramite Behice…

Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 21 settembre 2023: Alfredo contro Salvo, si accende la sfida

In ospedale, la situazione di Yilmaz è critica. I dottori mettono sull’attenti i suoi parenti e amici più cari, corsi al suo capezzale per vegliarlo: l’uomo potrebbe non farcela, quindi devono prepararsi al peggio. Tuttavia, avviene un miracolo poiché Yilmaz sembra star meglio e si sveglia. Aperti gli occhi, l’uomo chiede subito di poter vedere Adnan e Kerem Alì, i suoi due figli. Al suo capezzale, Mujgan e Zuleyha si ritrovano e fanno finalmente pace per il bene dei bambini. L’aver litigato e causato molti danni ha portato solo tanto dolore e sofferenza nelle vite di tutti. E’ giunto quindi il momento di sotterrare l’ascia di guerra, anche perché la dottoressa ha capito che il suo matrimonio con Yilmaz non era destinato a durare: l’amore tra lui e Zuleyha è molto più forte di qualunque cosa al mondo.

La promessa/ Anticipazioni 21 settembre 2023: Curro confronta suo padre, ma...

Terra amara, anticipazioni puntata in onda il 21 settembre 2023

Le altre anticipazioni di oggi di Terra amara rivelano inoltre che ben presto la notizia di Demir che è riuscito a salvare Yilmaz dalla macchina in fiamme si diffonde per tutta Cukurova. Con grande sorpresa, lo Yaman, un tempo temuto, viene così stimato da tutti e accolto come un eroe in città. Intanto in ospedale, Yilmaz e Mujgan si riappacificano, e quest’ultima si augura che il marito possa rimettersi quanto possibile così da costruire un futuro in pace e tranquillità tra le due famiglie…

Terra amara: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Terra amara, Yilmaz ha un terribile incidente mentre è in strada per andare da Mujgan, che aveva portato il piccolo Kerem Alì in ospedale dopo che il bimbo era caduto accidentalmente a terra. Demir e Zuleyha, dopo aver assistito con orrore all’incidente, soccorrono subito Yilmaz, che viene ricoverato in condizioni gravi. Ben presto la notizia dell’accaduto si diffonde a Cukurova, lasciando tutti molto preoccupati per le sorti dell’Akkaya. Fekeli accorre in ospedale e prega che suo figlio possa superare questo trauma. Mujgan e Fikret, ignari di tutto, passano una giornata insieme e tra loro sembra nascere qualcosa di tenero.

Beautiful/ Anticipazioni 21 settembre 2023: Taylor e Deacon, nasce un'amicizia?

Saniye, umiliata da Sevda, vorrebbe lasciare Cukurova e andarsene in Germania con Gaffur e Uzum, così da ricominciare da capo.











© RIPRODUZIONE RISERVATA