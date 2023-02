Terra amara/ Anticipazioni 22 febbraio: Yilmaz minaccia Gaffur, e non solo…

Terra amara, anticipazioni puntata 22 febbraio su Canale 5

Le anticipazioni sulla puntata di Terra amara, in onda oggi 22 febbraio, su Canale 5 ci svelano che Zuleyha è ancora molto turbata dagli ultimi eventi ed è restia a mangiare e a comportarsi come se nulla fosse con la famiglia Yaman. Demir cerca il suo perdono, agendo da marito amorevole. I suoi sforzi sembrano cominciare a dare i suoi frutti, tanto che la giovane inizia a star bene a Istanbul e vuole convincere Demir a trasferirsi lì; lui però non sembra essere felice dell’idea. Inoltre, un evento lo costringerà a tornare ad Adana: infatti riceve una telefonata dalla sua segretaria che lo avvisa di un’indagine in corso sulla sua azienda per via di una denuncia per evasione.

E se fosse stata Sermin a denunciarlo? Dopotutto ne avrebbe tutte le ragioni… Tuttavia, una volta rientrato ad Adana, Demir incontra Hatip, che continua a stuzzicarlo: lo convince che la denuncia è partita da Cengaver, il quale ben presto si ritrova inaspettatamente ad essere minacciato dall’uomo che un tempo considerava suo amico…

Terra amara, anticipazioni puntata in onda il 22 febbraio

Le altre anticipazioni di oggi di Terra amara rivelano inoltre che Gaffur sta cercando di capire chi possa aver abbattuto il suo muro e, mentre controlla le altre macerie, viene colpito alle spalle da un uomo, che lo porta al cospetto di Yilmaz; quest’ultimo vuole sapere dove si trovano gli Yaman. Di fronte al rifiuto del capomastro, Yilmaz lo minaccia e non solo, con l’aiuto di Cetin, lo tortura, fino a quando Gaffur è costretto a confessare che Demir e la sua famiglia si trovano a Istanbul! Con una scusa, il ragazzo mentirà alla neo moglie Mujgan e poi partirà verso la città, nella speranza di ritrovare la sua amata e mai dimenticata Zuleyha…

Terra amara: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Terra amara, Zuleyha vuole abortire perché non accetta il fatto di avere un figlio da Demir ed essere legata a lui per sempre. Il suo folle tentativo viene sventato da Demir stesso e Hunkar, che scoprono come Sermin abbia accompagnato la ragazza dal dottor Suavi. In collera, il rampollo dà fuoco alla casa della cugina, che osserva il lacrime mentre crolla tutto davanti a sé. Poi, la famiglia Yaman fugge a Istanbul. Intanto, Yilmaz si è appena sposato con Mujgan ma non riesce a togliersi dalla mente la lettera di Zuleyha scritta quando lui era in prigione; in quel foglio, la ragazza gli rivelava di aver sposato Demir per salvargli la vita: se non lo avesse fatto, Hunkar lo avrebbe condannato a morte certa. Fekeli anche è sconvolto nello scoprire che la donna che ha sempre amato è in realtà la burattinaia delle vite di Yilmaz e Zuleyha.











