Terra amara/ Anticipazioni 22 luglio: Gulten scomparsa, i sospetti di Zuleyha…

Terra amara, anticipazioni puntata 22 luglio: mistero sulla scomparsa di Gulten

Le anticipazioni della puntata di Terra amara, in onda il 22 luglio, ci dicono che Yilmaz viene catturato: la sua fuga si conclude prima del previsto, e viene subito riconsegnato alla giustizia. Hunkar regala una lauda ricompensa a Gaffur, pagandolo per averle salvato la vita. Gulten, intanto, ha visto i due intenti a trascinare il corpo inerme di Yilmaz, e fraintende la cosa, pensando che quel denaro rappresenti la ricompensa per aver ucciso Yilmaz.

Gulten si scaglia contro il fratello, che reagisce schiaffeggiandola. Sua sorella potrebbe rappresentare un pericolo qualora confesserà quanto ha visto a Zuleyha, perciò trova un modo per farla sparire dalla circolazione. L’assenza di Gulten nella villa fa insospettire proprio Zuleyha, che si era recata da lei per avere informazioni su Yilmaz, non ottenendo, però, le risposte che desidera.

Terra amara, dove eravamo rimasti: Demir a caccia di Yilmaz

Nelle precedenti puntate di Terra amara, Yilmaz è fuggito di prigione grazie al piano elaborato con il suo complice e compagno di cella. Il ragazzo cerca di correre per far perdere le sue tracce, nonostante la ferita inferta da Suleyman (come parte del piano di fuga). Il comandante di prigione, in realtà al servizio di Hunkar, informa Demir della fuga di Yilmaz, e il rampollo è furiosa: ordina ai suoi di catturarlo e inizia una spietata caccia all’uomo.

Proprio come suo figlio, anche Hunkar si dimostra una donna senza scrupoli. Pur di far felice Demir, cercherà in tutti i modi di ostacolare la richiesta di appello di Yilmaz perché vuole farlo condannare a morte, come richiesto inizialmente. Dopo essere stata aggredita dal marito, Zuleyha capisce di essere prigioniera di un matrimonio infelice: lei non ama Demir, ma Yilmaz. Ecco il gesto di togliersi la fede nuziale (cosa che Demir non le ha perdonato).

