Terra amara/ Anticipazioni 22 marzo: Zuleyha e Yilmaz, la loro fuga si avvicina!

Terra amara, anticipazioni puntata 22 marzo su Canale 5

Le anticipazioni di Terra amara, in onda da oggi 22 marzo, su Canale 5, ci dicono che Fekeli viene informato da Cetin in merito a Demir che è stato scagionato. L’uomo poi lo rivela anche a Yilmaz, aggiungendo che è stata ritrovata la pistola che ha ucciso Cengaver e su di essa non ci sono tracce che incolpano il rampollo. Yilmaz è turbato e reagisce in malo modo alla notizia, cosa che innervosisce Mujgan. Anche Behice interviene e consiglia al giovane di pensare alla moglie piuttosto di serbare ancora rancore. A quel punto, Yilmaz si alza da tavola in preda all’ira. Più tardi, Fekeli rassicura Mujgan, dicendole di scusare il marito: Yilmaz si comporta in quel modo per via della sua vecchia rivalità con Demir. In tenuta, Demir aggiorna Zuleyha: è stato scagionato dalle accuse. Lei è felice e afferma che era certa che fosse innocente.

Terra amara, anticipazioni puntata in onda il 22 marzo

Le altre anticipazioni di oggi di Terra amara rivelano inoltre che Saniye è ancora molto contrariata per come Zuleyha la tratta da quando è tornata a lavorare in villa. Al contrario, Gulten continua ad appoggiare l’amica. Più tardi, gli Yaman organizzano una cena a casa, ma Zuleyha e Yilmaz riescono comunque a trovare il modo di incontrarsi di nascosto per progettare la loro fuga. I due amanti sono consapevoli del rischio che corrono, ma non hanno altra scelta se vogliono vivere finalmente insieme, lontani da quelle persone che li hanno divisi per lungo tempo.

Terra amara: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Terra amara, Zuleyha e Yilmaz progettano la fuga, ma sono consapevoli che non sarà facile. Yilmaz infatti deve trovare il modo per lasciare Mujgan senza spezzarle il cuore, e Fekeli è pronto a supportarlo, qualunque scelta farà. Il giovane, però, deve tener conto dei sentimenti di sua moglie. Gulten è invece triste perché la sua famiglia è stata cacciata dalla tenuta, ma Zuleyha le promette che cercherà di parlare con Demir affinché Saniye e Gaffur tornino a lavorare a tempo pieno. Più tardi, la coppia ritorna in tenuta dopo le richieste di Zuleyha. Hunkar, che non sapeva nulla, si infuria con Demir. Madre e figlio però devono affrontare un altro problema. Un uomo misterioso ha trovato la borsa di Sermin, dove c’era il biglietto aereo per Parigi e un assegno che la signora Yaman aveva dato lei affinché ritirasse la sua accusa contro Demir. In quel momento, il Procuratore conferma che il rampollo è ufficialmente scagionato data l’assenza di prove. Qualcun altro ha quindi ucciso Cengaver. La notizia si diffonde in paese, e Fekeli viene informato da Cetin.

