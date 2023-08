Terra amara/ Anticipazioni 23 agosto 2023: Fikret, una lettera interessante di Yilmaz

Terra amara, anticipazioni puntata 23 agosto 2023 su Canale 5

Le anticipazioni di Terra amara, in onda da oggi 23 agosto, su Canale 5, ci dicono che lo straziante addio a Hunkar prosegue anche in questa puntata. Tra coloro che fanno le condoglianze a Demir c’è anche Yilmaz, appena arrivato in tenuta Yaman per vedere il corpo senza vita della donna che in passato aveva separato lui e Zuleyha ma che, negli ultimi tempi, aveva espiato i suoi peccati ed era pronto ad aiutarli a fuggire. Dopo che in città si è diffusa la triste notizie della morte di Hunkar, tutta Cukurova arriva alla tenuta Yaman per renderle omaggio. Ci sono proprio tutti: Demir li osserva e non trattiene le lacrime per la drammatica scomparsa di sua madre. Le guardie lo avvertono che per legge dovrà essere fatta un’autopsia sul corpo della donna.

Azize, intanto, scopre il corpo di Hunkar e, incosciente, la copre con una coperta. Quando arriva un’ambulanza per portar via Hunkar, la nonnina urla, dicendo loro di lasciarla stare. Zuleyha e Saniye cercano di calmarla. Demir, invece, osserva in lacrime mentre sua madre viene portata via. Fikret, il nipote di Fekeli, giunto lì per dargli tutto il suo sostegno, approfitta del momento di dolore generale per aggirarsi, non visto, all’interno della villa Yaman…

Terra amara, anticipazioni puntata in onda il 23 agosto 2023

Le altre anticipazioni di oggi di Terra amara rivelano inoltre che Fikret si ritrova nello studio di Demir per curiosare; all’interno dei cassetti trova una lettera che ritiene molto interessante. Cala la sera, e fuori la tenuta Yaman vengono poste le scarpe di Hunkar, secondo la tradizione turca. In giardino, gli uomini hanno organizzato una veglia di preghiera per la defunta. La piccola Uzum conforta Demir con tenere parole su sua madre. In cucina, le donne sono riunite. Saniye sta cucinando un dolce tipico che si fa in queste occasioni, ma non riesce a trattenere le lacrime di disperazione: mai avrebbe pensato di fare una cosa simile per la signora Hunkar.

Nel frattempo, Fikret sta leggendo la lettera che ha rubato dallo studio di Demir e che scopre essere stata scritta da Yilmaz. In quei fogli, quest’ultimo confessa che Mujgan aveva tentato di uccidere Zuleyha. Tuttavia, per il bene delle famiglie, Yilmaz e Demir si erano accordati affinché il segreto non venisse rivelato…

Terra amara: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Terra amara, le ricerche di Hunkar proseguono, ma nessuno sembra trovarla in tutta Cukurova, fino a quando un operaio si presenta in villa Yaman tenendo in mano un fazzoletto della donna, ritrovato nei pressi delle antiche rovine. Quando Demir e i suoi uomini si recano là, fanno una scoperta sconvolgente: la donna è morta, qualcuno l’ha uccisa, pugnalandola. Lo Yaman riporta il corpo senza vita di sua madre in tenuta: tutti i domestici piangono la morte della loro signora. La tragica notizia arriva anche a Fekeli che, disperato, arriva in tenuta per darle l’estremo addio.

