Terra amara/ Anticipazioni 23 agosto: Zuleyha, ancora tragedie: Adnan scompare…

Terra amara, anticipazioni puntata 23 agosto: Adnan sparisce!

Le anticipazioni della puntata di Terra amara, in onda oggi 23 agosto, svelano che una nuova tragedia colpisce Zuleyha: non bastava essere segregata in casa per aver tentare di incontrare Yilmaz, e successivamente aver pensato di fuggire (e poi al suicidio), ora anche suo figlio Adnan è sparito. La giovane non sa dove si trovi e chi glielo abbia portato via, quindi non le resta che aspettare seduta davanti alla porta della villa per ore, in attesa di una qualche risposta.

Intanto, l’annuncio del divorzio tra Sabahattin e Sermin sconvolge tutti i residenti della tenuta. L’uomo non perde altro tempo: prepara le valigie e lascia la villa, gettando inevitabilmente sua moglie tra le braccia di Veli, che nel frattempo l’aveva contattata via telefono.

Terra amara, anticipazioni puntata 23 agosto: Hunkar ha un malore

Le anticipazioni della puntata di Terra amara di oggi ci dicono inoltre che Hunkar non ha fatto in tempo a tornare a casa dai suoi cari che deve di nuovo essere riportata in ospedale che le hanno provocato un malore. I medici le spiegano che ciò è dovuto a complicanze post operatorie. Hunkar è a rischio e morirà? La donna verrà accompagnata da Demir, che decide di restare al suo capezzale.

Prima di recarsi in ospedale, però, il rampollo sfogherà tutta la sua rabbia sulla povera Zuleyha, finendo per toglierle il piccolo Adnan. A nulla valgono i suoi pianti disperati: Demir non si lascia commuovere, e lascia la tenuta senza darle alcuna spiegazione.

Terra amara, dove eravamo rimasti: Zuleyha vuole togliersi la vita

Nelle precedenti puntate di Terra amara, Yilmaz informa Fekeli che Hunkar è uscita dall’ospedale, poi gli dice che Gaffur ha incatenato Gulten per motivi a lui sconosciuti (in realtà lo ha fatto dopo aver scoperto la cotta di lei per Yilmaz). Cengaver è dispiaciuto per il modo in cui Zuleyha viene trattata, e di questo clima di insoddisfazione se ne accorge anche Hunkar, che cerca di convincere Demir a liberarla.

Dal canto suo, Zuleyha raggiunge il limite di sopportazione: è stanca di vivere nella tenuta e non ne può più di stare chiusa in camera. La giovane desidera recarsi a Istanbul da Naime per scappare da questa sua condizione. Prepara il tutto, portando con sé soldi, gioielli e ovviamente il piccolo Adnan. La sua fuga viene bloccata da Demir e dai suoi uomini. A quel punto Zuleyha fa un gesto disperato e minaccia di togliersi la vita…











