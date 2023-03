Terra amara/ Anticipazioni 23 marzo: Mujgan, una notizia sconvolge Yilmaz

Terra amara, anticipazioni puntata 23 marzo su Canale 5

Le anticipazioni di Terra amara, in onda da oggi 23 marzo, su Canale 5, ci dicono che Zuleyha si incontra di nascosto con Yilmaz usando una scusa. I due si ripromettono amore eterno mentre lui le mostra dei biglietti aerei: potranno essere liberi di andarsene quando vogliono, basta che lei si ricorda di mettere il passaporto in borsa. Yilmaz poi le assicura che dirà tutto a Mujgan riguardo alla sua scelta di lasciare Adana insieme a Zuleyha, l’unica donna che abbia mai amato. Cominciano quindi i primi addii. Yilmaz torna a casa e saluta Fekeli, ringraziandolo per tutto l’aiuto che gli ha dato e per avergli salvato la vita quando ne aveva più bisogno. Il padrino poi gli dice che lo supporterà in qualsiasi scelta prenderà. Zuleyha fa lo stesso con Gulten, l’unica vera amica che abbia mai avuto da quando è stata costretta a una vita infelice in casa Yaman. La giovane poi si allontana dalla villa con Adnan e insieme al piccolo si reca sul luogo prescelto da Yilmaz per la loro fuga, ma qualcosa sconvolgerà i loro piani…

Terra amara, anticipazioni puntata in onda il 23 marzo

Le altre anticipazioni di oggi di Terra amara rivelano inoltre che Yilmaz è in ospedale per cercare Mujgan, alla quale deve dire che la lascerà per partire con Zuleyha, che ama veramente. Nel mentre, il giovane ripensa ai momenti del passato e ai sacrifici compiuti per amore della ragazza. Tuttavia, quando finalmente Yilmaz la trova, qualcosa lo blocca. La dottoressa è circondata dai suoi colleghi che le fanno i complimenti, belle parole seguite da un augurio. A quel punto Mujgan raggiunge il marito e gli annuncia di aspettare un bambino! Lui è scioccato e rimane immobile, capendo che questo “evento” stravolge totalmente i suoi piani di fuga con Zuleyha.

Terra amara: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Terra amara, Zuleyha e Yilmaz progettano la fuga, ma sono consapevoli che non sarà facile. Fekeli si dice pronto a supportare il figlioccio, ma gli consiglia di trovare la parole giuste per non ferire Mujgan: lei non se lo merita. Gulten, seppur triste all’idea di dire addio all’amica, è felice per lei. Hatip è nei guai quando si scopre che è stata ritrovata la pistola che ha ucciso Cengaver. Sermin cerca di ricucire con Sabahattin. Saniye e Gaffur tornano a lavorare in villa, ma la domestica è nervosa perché Zuleyha continua a trattarla male, non perdonandole il fatto di averla accusata ingiustamente del suo incidente. Con Demir scagionato da ogni accusa, Yilmaz è turbato perché sperava che il suo rivale passasse il resto dei suoi giorni dietro le sbarre. Successivamente, Yilmaz e Zuleyha portano avanti il loro piano di fuga: il giorno prestabilito è arrivato.

