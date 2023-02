Terra amara/ Anticipazioni 24 febbraio: Yilmaz rapisce Hunkar, vuole la verità su…

Terra amara, anticipazioni puntata 24 febbraio su Canale 5

Le anticipazioni sulla puntata di Terra amara, in onda oggi 24 febbraio, su Canale 5 ci svelano che Zuleyha fa capire a Demir che si sta abituando all’aria di Istanbul e vorrebbe trasferirsi qui, ma intende stare solo con lui, Adnan, e senza Hunkar. Quest’ultima origlia il dialogo tra i due e decide di rientrare a Adana, facendo finta che mamma Azize abbia la febbre alta. Rimasti soli, Demir promette a Zuleyha che realizzerà ogni suo sogno qui a Istanbul perché lei e suo figlio sono la cosa più preziosa che ha. Intanto, Hunkar rientrata alla tenuta e viene accolta da Saniye. Più tardi, Gulten telefona a Cetin, informandolo che la signora Yaman è tornata a casa, quindi Fekeli può passare a trovarla. Yilmaz, invece, viene informato che Demir è stato visto di recente ad Adana, e lui ripensa a tutto il male che gli ha provocato, strappandogli Zuleyha.

Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 24 febbraio: Clara ama Alfredo? E Irene...

Terra amara, anticipazioni puntata in onda il 24 febbraio

Le altre anticipazioni di oggi di Terra amara rivelano inoltre che verso sera in tenuta, Saniye parla con Gaffur, il quale gli confessa tutta la verità sul suo rapporto con Seher, aggiungendo che il figlio che lei aspetta è suo. Seppur in lacrime e molto affranta, Saniye decide di dare un’altra possibilità a suo marito e si offre di adottare il bambino di Seher. La notte seguente, Yilmaz, appreso del ritorno di Hunkar ad Adana, fa in modo di rapire quest’ultima: ha bisogno di parlare con colei che lo ha separato per sempre da Zuleyha, per capire il motivo per il quale abbia deciso di fare ciò. Inoltre, vuole chiedere conferme e delucidazioni sul frammento della lettera di Zuleyha dove la ragazza accusa proprio Hunkar per averla data in sposa a Demir, affinché Yilmaz non venisse condannato a morte…

Beautiful/ Anticipazioni 24 febbraio: anche Bill appoggia Liam contro Deacon!

Terra amara: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Terra amara, la famiglia Yaman parte per Istanbul, lasciando in tenuta solo Azize e le domestiche. Yilmaz è intenzionato a parlare con Zuleyha per chiarire e accertarsi che quanto lei ha scritto nella lettera sia vero, quindi riesce a trovare Gaffur e lo tortura affinché gli dica dove si trovano gli Yaman. Fekeli, invece, parlando con Azize, scopre che Demir, Hunkar e Zuleyha sono partiti per Istanbul. Una denuncia per evasione fiscale obbliga Demir a tornare ad Adana, dove Hatip gli rivela che è stato Cengaver a denunciarlo; i due ex amici si confrontano e volano minacce.

Un posto al sole/ Anticipazioni 23 febbraio: Nunzio e Franco ai ferri corti?

Yilmaz chiama Mujgan per rassicurarla e continuare la sua farsa, poi dice a Fekeli che resterà a Istanbul ancora qualche giorno finché non riuscirà a trovare Zuleyha: solo dopo averle parlato e chiarito il contenuto della lettera, allora potrà tornare a casa.











© RIPRODUZIONE RISERVATA