Terra amara/ Anticipazioni 24 gennaio: Fekeli ha un malore, rischia di morire?

Terra amara, anticipazioni puntata 24 gennaio su Canale 5

Le anticipazioni sulla puntata di Terra amara, in onda oggi 24 gennaio, su Canale 5 ci svelano che Jenko racconta a Yilmaz il motivo per cui ora odia tanto Demir, prima spiegandogli quando gli aveva rifiutato di aiutarlo economicamente, poi dicendogli che lo ritiene responsabile di aver diffuso un pettegolezzo secondo cui lui e Zuleyha erano fidanzati in passato. Yilmaz gli rivela che era stata la zia, venuta a trovarlo a diffondere la notizia, non sapendo che lui e la giovane non stavano più insieme. Una volta tornato a casa, Jenko racconta tutto a Nihal, la quale lo prega di scusarsi con Demir, ma lui si rifiuta.

In seguito, Jenko si reca di nuovo da Yilmaz per rivelargli che Demir ha ordinato di uccidere Fekeli. Yilmaz non ci vede più e vuole uccidere il suo rivale, una volta per tutte. Mujgan cerca di farlo ragionare dicendogli che se davvero vuole andare in fondo, lei non lo sposerà più. Quando scopre cos’è successo, Fekeli ha un malore e si accascia a terra…

Terra amara, anticipazioni puntata in onda il 24 gennaio

Le altre anticipazioni di oggi di Terra amara rivelano inoltre che in ospedale, Fekeli si riprende quasi subito e si lamenta perché vuole tornare a casa, ma Sabahattin insiste nel tenerlo ancora in osservazione poiché devono scoprire la causa del suo malore al cuore. Nell’apprendere dell’infarto al suo padrino, Yilmaz smette di litigare con Mujgan e insieme si precipitano in ospedale per accertarsi delle sue condizioni. Nel frattempo Demir fa una scoperta sconcertante sul suo terreno. Quando porta il cugino nel luogo dove sorgerà lo stabilimento, spiegandogli cosa intende costruirci, il rampollo scorge Yilmaz, il quale poi gli dice che Jenko gli ha venduto il 50% di quella proprietà. Inutile dire che Demir sarà gonfio di rabbia…

Terra amara: dove eravamo rimasti

Nella precedente puntata di Terra amara, Demir pone delle condizioni: Zuleyha potrà riavere Adnan alla tenuta solo quando Yilmaz e Mujgan saranno sposati. Per velocizzare le cose, la giovane è costretta a mentire quando al circolo incontra la dottoressa, alla quale dice di non essere più interessata a Yilmaz perché ama Demir. Tornata a casa, Mujgan racconta del suo incontro al fidanzato, il quale appare piuttosto arrabbiato poiché non aveva bisogno della benedizione di Zuleyha. Intanto, Saniye continua a sospettare dell’infedeltà di Gaffur, mentre quest’ultimo ha un nuovo incontro intimo con Seher.

Alla tenuta Yaman arriva Ercüment, cugino di Demir, nonché nipote malvoluto di Hunkar. Ercüment è un uomo di bell’aspetto, un donnaiolo, di cui Fadik sembra prendersi subito una cotta, ma tuttavia si presenta spesso dagli Yaman per cercare soldi. Per questo motivo Hunkar intima a suo figlio di non dargli denaro per nessun motivo.











