Terra amara/ Anticipazioni 24 luglio 2023: Zuleyha tradita da Hunkar? Non è come sembra…

Terra amara, anticipazioni puntata 24 luglio 2023 su Canale 5

Le anticipazioni di Terra amara, in onda da oggi 24 luglio, su Canale 5, ci dicono che Yilmaz è convinto che sia stata Hunkar a impedire la sua fuga con Zuleyha, confessando tutto a Demir. Dopo aver provato a ucciderla con la pistola, decide di chiuderla nel capanno e di darle fuoco. A nulla valgono le giustificazioni e le preghiere della donna poiché il giovane va avanti con il suo folle intento, cosparge la benzina, poi accende un accendino ed esce. Mentre le fuoco la avvolgono, Hunkar grida di terrore e a quel punto arriva anche Fekeli che urla al figlio. Yilmaz decide di aprire la capanna, dicendo alla donna di non essere crudele come suo figlio, quindi la libera. Fekeli abbraccia Hunkar e si infuria con suo figlio. Una volta rientrata in villa, Hunkar informa Gulten che Zuleyha non è riuscita a incontrare Yilmaz perché qualcuno ha fatto la spia con Demir.

Nel frattempo, Fekeli dice a Yilmaz che lo aiuterà a fuggire con Zuleyha, ma gli deve promettere in cambio che non farà più del male a Hunkar. Intanto, Demir si confida con Sevda e si dichiara disperata nell’apprendere che sua moglie stava per fuggire col suo peggior nemico, mentre lui era triste perché non poteva vedere né lei né i suoi figli. Sevda cerca di farlo ragionare: se la ama, la deve lasciare libera. Deve agire come fece suo padre. Zuleyha, che era a casa della donna, ascolta di nascosto la conversazione.

Terra amara, anticipazioni puntata in onda il 24 luglio 2023

Le altre anticipazioni di oggi di Terra amara rivelano inoltre che una volta uscito di casa, Demir trova Sermin ad aspettarlo fuori dalla casa di Sevda, la quale capisce che è stata la nipote di Hunkar ad avvisare il marito del suo piano di fuga con Yilmaz. Zuleyha, invece, pensa che sia stata la signora Yaman a dire tutto a Demir, quindi progetta di ucciderla prendendo un grosso coltello da cucina. La suocera si difende, ma in quel momento fortunatamente arriva Sevda che le rivela la verità: Hunkar è innocente, la colpa è di Sermin e può confermarlo perché l’ha ascoltata mentre parlava con Demir…

Terra amara: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Terra amara, Zuleyha e Yilmaz continuano a progettare la fuga di nascosto insieme ai loro figli. Nel loro piano sono sostenuti in pieno da Hunkar, che ha deciso di voler espiare tutti i suoi crimini commessi contro i due innamorati. Demir è sempre più lontano da sua madre e, al contrario, si appoggia a Sevda soprattutto dopo aver letto una lettera di suo padre in cui gli affidava le cure della sua amante, consigliandogli di trattarla al pari di una ‘seconda madre’. Sermin mette zizzania tra Zuleyha e Demir quando rivela a quest’ultimo del piano di fuga di sua moglie e Yilmaz. Fallito il tentativo di scappare, Yilmaz crede che Hunkar li abbia traditi…











