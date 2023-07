Terra amara/ Anticipazioni 21 luglio 2023: Zuleyha, il gesto di Hunkar che sorprende

Terra amara, anticipazioni puntata 21 luglio 2023 su Canale 5

Le anticipazioni di Terra amara, in onda da oggi 21 luglio, su Canale 5, ci dicono che Sermin stuzzica Gaffur e gli fa intendere di sapere qualcosa riguardo all’omicidio di Hatip. Intanto Saniye, che sta ascoltato con attenzione la loro conversazione, crede che il marito le stia nascondendo qualcosa. Gaffur tenta di convincerla del contrario, ma la donna resta parecchio dubbiosa. Intanto Sermin, molto cautamente, fa domande a Zuleyha in merito al suo “incidente” con la pistola e le chiede per quale motivo non abbia denunciato Mujgan. Nel frattempo, Behice mette in atto il suo piano per smascherare Fikret. Di proposito gli fa cadere del té addosso e insiste affinché si tolga la camicia (in questo modo spera di vedere se ha davvero una cicatrice da ustioni sulla spalla, come suggerivano Sermin e Fusan).

Il giovane, però, preferisce cambiarsi in camera sua. Nel frattempo, Yilmaz e Zuleyha si incontrano di nascosto di nuovo e parlano del cambiamento in positivo di Hunkar. I due innamorati sognano il loro futuro insieme e di come presto diventerà realtà. In quel momento arriva la matriarca degli Yaman che porta loro Adnan e Leyla. Tra Zuleyha e Hunkar c’è un momento di dolcezza, in cui la giovane la chiama per la prima volta “mamma.”

Terra amara, anticipazioni puntata in onda il 21 luglio 2023

Le altre anticipazioni di oggi di Terra amara rivelano inoltre che Demir ritrova delle vecchie lettere di suo padre e inizia a leggerle. Nel contenuto è svelato come Adnan Sr. gli abbia raccomandato di prendersi cura di Sedva, la donna che un tempo era la sua amante, e di considerarla come una seconda madre. Nel frattempo, gli uomini di Enroll organizzano un attentato ai danni di Fekeli per toglierselo dai piedi una volta per tutte, e decidono di cogliergli una trappola, così non avrà speranza di fuggire…

Terra amara: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Terra amara, tra Demir e Hunkar è guerra aperta. La matriarca degli Yaman non perdona il figlio per averla umiliata pubblicamente, annunciando che Sevda, l’allora amante di Adnan Sr., è come una seconda madre per lui. Inoltre, Demir acquista anche una casa per lui. Hunkar, per vendicarsi, proibisce al figlio di entrare in tenuta per vedere Zuleyha e i suoi figli. La signora Yaman è ormai una donna cambiata: dopo aver compreso i suoi errori, si decide a riprendere la sua storia con Fekeli. Inoltre confida a Zuleyha di appoggiarla completamente e che d’ora in poi sarà sempre dalla sua parte, tant’è che aiuterà sia lei che Yilmaz (con il quale ha già parlato) a fuggire.

Demir, spinto dalle parole di Sermin che aveva origliato la conversazione tra Zuleyha e Gulten, accusa Mujgan di aver tentato di uccidere sua moglie. Demir e Yilmaz quindi giungono a un accordo taciturno per impedire che ciascuna famiglia ne paghi le conseguenze. Spinta dalle chiacchiere di Sermin e Fusan, Behice è intenzionata a scoprire se Fikret è davvero il nipote di Fekeli.











