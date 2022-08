Terra amara/ Anticipazioni 26 agosto: Zuleyha non ama più Yilmaz? Un duro colpo…

Terra amara, anticipazioni puntata 26 agosto: Gulten tenta di togliersi la vita!

Le anticipazioni della puntata di Terra amara, in onda oggi 26 agosto, svelano che Gulten vuole fuggire dal suo triste destino. Una volta appreso del matrimonio combinato, per impedirle di commettere altre sciocchezze, la giovane fugge e tenta di togliersi la vita, ma viene salvata in extremis da Yilmaz.

Quest’ultimo si imbatte poi in Gaffur, che stava cercando la sorella, e lo informa di quanto appena accaduto. Grazie poi alla sua potente influenza, Yilmaz gli dice che da ora in poi la ragazza passa sotto la sua protezione.

Terra amara, anticipazioni puntata 26 agosto: Zuleyha non ama più Yilmaz, ma sarà davvero così?

Le anticipazioni della puntata di Terra amara di oggi ci dicono inoltre che Demir è stanco dei continui rifiuti di Zuleyha, la quale appare infelice nella sua tenuta. Così decide di sottoporla a un nuovo test, stavolta più crudele, per separarla una volta per tutte da Yilmaz e impedirle, allo stesso tempo, di contattarla. Per verifica la lealtà della giovane, propone a quest’ultima un piano misterioso per incastrare il suo ex fidanzato: deve mentirgli e dire che non lo ama più.

A quel punto Zuleyha non ha altra scelta: per la sua incolumità e quella di terra, deve incontrarsi con lui e rivelargli di aver sposato Demir per affetto e non per il suo denaro, e che se fosse rientrata a Istanbul Veli avrebbe potuto venderla ancora. Per Yilmaz è un brutto colpo, ma accetta la situazione a malincuore. Anche Zuleyha è distrutta e ha il cuore a pezzi. Sembra che per gli amanti sventurati non ci sia più possibilità di stare insieme…

Terra amara, dove eravamo rimasti: matrimonio combinato per Gulten

Nelle precedenti puntate di Terra amara, Demir è sorpreso e turbato per via dell’ascesa imprenditoriale di Yilmaz, che è sempre più benvoluto ovunque. Infatti, il ragazzo, grazie all’influenza di Fekeli, è riuscito a portare i braccianti dalla sua parte. Alla villa, il postino consegna le carte per il divorzio tra Sabahattin e Sermin. Fadik le consegna poi a Hunkar, il quale poi le rivela anche che il motivo della fine del loro matrimonio potrebbe essere la storia tra Sabahattin e Gulten. Hunkar ne resta scioccata.

Fadik riferisce inoltre a Sermin che Sabahattin e Gulten hanno una relazione. A quel punto, Gaffur, infuriato con Gulten per aver disonorato la famiglia, punisce sua figlia promettendola in sposa ad Abdi, molto più anziano di lei. Hunkar sa che tra Gulten e Sabahattin non c’è proprio niente e che i contatti tra i due sono in contatto solo per aiutare Yilmaz. Per questo la giovane deve essere punita.











