Terra amara/ Anticipazioni 27 gennaio: Mujgan preoccupata per Yilmaz

Terra amara, anticipazioni puntata 27 gennaio su Canale 5

Le anticipazioni sulla puntata di Terra amara, in onda oggi 27 gennaio, su Canale 5 ci svelano che in macchina di ritorno alla tenuta, Demir spiega a Zuleyha, una volta per tutte, il motivo per cui odia così tanto Yilmaz, che ora rappresenta una minaccia per la sua famiglia. Inoltre le dice che lui ha voltato pagina con Mujgan, che non la ama più, ha rinunciato a lei. Se fosse stato al suo posto, Demir avrebbe lottato fino alla morte pur di stare con lei. Intanto, in tenuta continuano le forti tensioni tra Saniye e Gaffur. Lei è gelosa di Seher, e crede fermamente che suo marito possa avere una tresca con la governante. Del resto ha già avuto i suoi primi sospetti. Inoltre, stuzzicata da Fadik, Saniye finisce per arrivare quasi alle mani con Seher…

Le altre anticipazioni di oggi di Terra amara rivelano inoltre che Mujgan è preoccupata per il temperamento di Yilmaz: ogni volta che c’è di mezzo Demir, il suo fidanzato perde le staffe e teme il peggio. Timorosa per il futuro, la dottoressa decide di intervenire e ne parla con Fekeli, a cui esprime tutti i suoi pensieri. Il padrino è d’accordo, ma a una condizione: anche Demir dovrebbe riporre l’ascia di guerra. Per questo motivo, Fekeli ne parla con Hunkar e i due si incontrano di nuovo. Intanto, proprio Demir mostra ad Ercument la sua collezione di pistole…

Terra amara: dove eravamo rimasti

Nella precedente puntata di Terra amara, Gaffur cerca di capire per quale motivo Fekeli si era fatto vedere con Hunkar quella sera in tenuta, ma l’autista non intende fornirgli alcuna spiegazione. Gulten è tornata a lavorare in tenuta, ma incontra la disapprovazione di Zuleyha che non la vuole vedere e se la prende con Hunkar. Demir, già furioso per aver scoperto che Yilmaz è il suo socio “grazie” a Cengaver, schernisce la moglie. Più tardi, Demir racconta cos’è accaduto e gli dice che l’amico ha venduto le sue quote al suo rivale, che ora rappresenta una grande minaccia per la sua famiglia.

Nel frattempo, Yilmaz racconta di aver incontrato Ercument, il cugino di Demir, e di averlo portato a visitare la sua fabbrica di cotone. C’è uno scontro con Mujgan, preoccupata per le eventuali ripercussioni che questo potrà avere, perché sa cosa succede quando Yilmaz perde il controllo con Demir. Infine, il rampollo porta Zuleyha a far visita a suo figlio e lei, ancora una volta, lo prega di lasciarglielo, ma lui non vuole sentire ragioni.











