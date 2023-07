Terra amara/ Anticipazioni 27 luglio 2023: Zuleyha e Demir, è di nuovo guerra per…

Terra amara, anticipazioni puntata 27 luglio 2023 su Canale 5

Le anticipazioni di Terra amara, in onda da oggi 27 luglio, su Canale 5, ci dicono che Zuleyha e Yilmaz hanno concordato tutto: quella stessa sera chiederanno ai rispettivi partner il divorzio. Per entrambi, però, sarà molto difficile riuscire a intavolare un discorso, per un motivo o per un altro. Demir ha organizzato una piccola festa per i bambini, ai quali ha regalato dei braccialetti con inciso i loro nomi e cognomi, quasi a voler ricordare loro che sono parte integrante della famiglia. A casa di Fekeli, sono tutti riuniti per la cena. Yilmaz comincia scusandosi per tutte le tensioni e il dolore che ha provocato a sua moglie. A quel punto dice a Mujgan di essere pronto a divorziare, ma non dimenticherà mai il dono più prezioso che lei gli ha fatto: suo figlio Kerem Ali.

Mujgan reagisce malissimo e capisce che Yilmaz vuole divorziare da lei per poter stare con Zuleyha, quindi rifiuta di concederglielo. Inoltre la dottoressa sa benissimo cosa significa crescere con dei genitori divorziati, e non vuole che Kerem Ali soffra le sue stesse pene. Tra Yilmaz e Mujgan si innesca una nuova lite, in cui entrambi cercano di spiegare le proprie ragioni. E alla fine, lei si alza da tavola e se ne va. Behice accusa Yilmaz e gli dice che dovrebbe vergognarsi, ma Fekeli la ammonisce, ricordandole che non dovrebbe intromettersi in questioni che non la riguardano…

Terra amara, anticipazioni puntata in onda il 27 luglio 2023

Le altre anticipazioni di oggi di Terra amara rivelano inoltre che in villa Yaman la tensione sale tra Demir e Zuleyha: lui le ricorda che è ancora sua moglie e che inoltre non le permetterà di fuggire con Yilmaz con i suoi figli. Legalmente, Adnan e Leyla portano ancora il cognome degli Yaman, quindi sono anche i suoi bambini. Intanto, Gaffur tenta di screditare Rashit agli occhi di Saniye, ma quest’ultima lo considera un gran lavoratore.

Terra amara: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Terra amara, Sermin mette zizzania tra Zuleyha e Demir quando rivela a quest’ultimo del piano di fuga di sua moglie e Yilmaz. Fallito il tentativo di scappare, Yilmaz crede che Hunkar li abbia traditi, quindi pensa di farla fuori, dandole fuoco. Fortunatamente interviene Fekeli prima che suo figlio possa commettere un omicidio, ed è sollevato nel vedere che anche lui si è reso conto di aver esagerato. Zuleyha, invece, vuole uccidere Hunkar una volta per tutte, delusa per il tradimento della suocera. Ma la verità è ben diversa.

Sevda interviene appena in tempo per evitare la tragedia, svelando che è stata Sermin a tradirli. Inoltre non avrebbe senso per lei difendere Hunkar, data l’inimicizia che scorre tra le due.











