Terra amara/ Anticipazioni 28 agosto 2023: Sevda scagionata, Demir e Fekeli si alleano

Terra amara, anticipazioni puntata 28 agosto 2023 su Canale 5

Le anticipazioni di Terra amara, in onda da oggi 28 agosto, su Canale 5, ci dicono che Azize era sparita da casa, ma Demir e Zuleyha l’hanno trovato nei pressi della tomba di Hunkar. La nonnina, in preda a un momento di pazzia e sconforto, vuole restare là per la notte e tra le lacrime cerca di convincere i due a lasciarla stare. Il dolore è immenso per la donna, che non comprende fino in fondo che la sua adorata figlia è morta. Dopo aver coperto il tumulo, Azize viene accompagnata da Demir e Zuleyha in tenuta. Una volta rientrati trovano Fekeli, ancora addolorato, che viene accolto dalla nonnina, la quale ha un altro dei suoi momenti di demenza.

Il Paradiso delle Signore 8, prime anticipazioni nel promo/ "Nuovi personaggi, amori che stanno nascendo e…"

Il dolore per la morte di Hunkar continua a gettare la tenuta Yaman nello sconforto più totale. In questo momento di piena tristezza, Gaffur ringrazia Yilmaz per aver portato la bara della signora a casa. Per Demir, al dolore per la perdita della madre, si aggiunge anche la forte distanza di Zuleyha, la quale gli promette che gli starà vicino, ma che non potrà mai amarlo e che il loro matrimonio è solo una formalità.

La Promessa, anticipazioni puntata lunedì 28 agosto 2023/ Maria trova il diario segreto di Jana

Terra amara, anticipazioni puntata in onda il 28 agosto 2023

Le altre anticipazioni di oggi di Terra amara rivelano inoltre che Fikret non può fare a meno di pensare alla lettera in cui Yilmaz confessava il tentato omicidio di Mujgan ai danni di Zuleyha. La dottoressa gli spiega come stanno realmente le cose, e tra i due c’è un nuovo avvicinamento. Il giorno successivo c’è il processo contro Sevda, a cui partecipa anche Demir. Il giudice chiede l’ergastolo, ma l’avvocato della donna sostiene la sua innocenza, portando in aula dei documenti che attestano la veridicità dei fatti.

Sei sorelle/ Anticipazioni 28 agosto 2023: Diana agente segreto insieme ad Alonso

Nel corso dell’udienza viene anche ascoltato un testimone. Al termine del processo, il giudice ritiene che le prove sono sufficienti per scagionare l’imputata: Sevda viene così rilasciata. Demir si dice sollevato, Fekeli è invece furioso e giura che troverà l’assassino di Hunkar: i due si stringono la mano, suggellando un accordo.

Terra amara: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Terra amara, il dolore per la morte di Hunkar si estende per tutta la tenuta, dove si organizza la veglia funebre. Fikret scopre una lettera in cui Yilmaz confessava che Mujgan aveva tentato di uccidere Zuleyha. Per il bene delle famiglie, lui e Demir si erano accordati per mantenere il segreto. Vista la freddezza della zia alla notizia della morte di Hunkar, Mujgan inizia a sospettare che possa essere stata proprio Behice ad ucciderla. Tuttavia, quando i gendarmi arrestano Sevda, sostenendo di avere prove evidenti, la dottoressa deve ricredersi su sua zia. In realtà, è stata la stessa Behice a incastrare Sevda, facendo trovare a casa sua i gioielli di Hunkar.

© RIPRODUZIONE RISERVATA