Terra amara/ Anticipazioni 28 dicembre: Zuleyha costretta a mentire, colpa di Demir

Terra amara, anticipazioni puntata 28 dicembre su Canale 5

Le anticipazioni sulla puntata di Terra amara, in onda oggi 28 dicembre, su Canale 5 ci svelano che Züleyha viene costretta a dire ad una giornalista di essersi perdutamente innamorata di Demir fin dal giorno del suo arrivo a Cukurova; per questo motivo ha deciso di interrompere la sua frequentazione con Yilmaz, con il quale era fuggita da Istanbul in seguito all’omicidio di un uomo (compiuto dallo stesso giovane). Con questa versione riveduta e corretta da Hunkar, la speranza di quest’ultima è che emergerà che l’amore tra Züleyha e Demir è totalmente autentico, e non è stato condizionato dalla famiglia Yaman.

Tuttavia, Demir ed Hunkar non saranno di parola. Per costringerla a rilasciare l’intervista, l’hanno minacciata di non farle vedere Adnan. E terminata la farsa, madre e figlio non le permettono di ricongiungersi con il bambino, lasciando Zuleyha in lacrime, e sempre più insofferente nei confronti di marito e suocera.

Terra amara, anticipazioni puntata in onda il 28 dicembre

Le altre anticipazioni di oggi di Terra amara rivelano inoltre che Cengaver scopre che Nihal aveva chiesto un prestito all’amica Zuleyha, minacciandola di rivelare a tutti la verità sulla sua love story con Yilmaz. Anche se la moglie negherà più volte di aver diffuso il pettegolezzo, per Cengaver sarà troppo tardi: amareggiato, l’uomo avverte la consorte di essere pronto a divorziare. Tra i due coniugi si installa quindi una crisi senza precedenti, che non promette nulla di buono…

Terra amara: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Terra amara, Mujgan è ancora sconvolta: dopo aver appreso che Zuleyha è l’ex ragazza per cui Yilmaz è andato in carcere, la giovane dottoressa non intende più vederlo e progetta di scappare. Ne parla al telefono con Sabahattin, il quale poi chiama Yilmaz che gli dice che Mujgan per il momento è andata ad Ankara, per stare da una sua amica, almeno finché le acque non si saranno calmate. Poi intima il giovane imprenditore di raggiungerla per discutere di quanto accaduto: solo così potranno risolvere le cose tra loro. Prima di allora, Yilmaz ha uno scontro in un locale con alcuni uomini che lo prendono in giro dandogli del seduttore per via delle voci che circolano su lui e Zuleyha, e poi su Mujgan.

A casa Yaman, Zuleyha confessa a Hunkar che è stanca di recitare la loro sceneggiata perché non è mai stata innamorata di Demir, e sa che prima o poi anche suo marito apprenderà che Adnan non è suo figlio. La situazione peggiora quando si presenta Sermin che accusa Zuleyha di aver scritto la lettera al padre di Mujgan per indurlo a mettersi in mezzo nella relazione tra la figlia e Yilmaz. Hunkar a quel punto si accorda con Demir: Zuleyha sarà costretta a rilasciare un’intervista dove ammetterà di essersi innamorata di lui dal primo momento in cui l’ha visto.











