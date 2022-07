Terra amara/ Anticipazioni 28 e 29 luglio: Zuleyha partorisce, ma il bambino…

Terra amara, anticipazioni puntata 28 luglio: il complicato parto di Zuleyha

Le anticipazioni della puntata di Terra amara, in onda il 28 luglio, ci dicono che le invidie di Saniye verso Zuleyha e la sua gravidanza aumentano in villa: la donna teme che il nascituro possa diventare il nuovo erede, togliendo quindi sua figlia Betul dalla linea di successione. Così Saniye, con l’aiuto di Sermin, introduce un serpente in camera di Zuleyha con l’intendo di uccidere lei e il bambino.

Per fortuna la giovane se ne accorge appena in tempo; corre via, cercando di sfuggire al pericolo, ma inciampa per le scale, ed è indotta a un pericoloso parto prematuro. Inizialmente si pensa che Zuleyha sia rimasta traumatizzata, poi Sabahattin le fa visita e capisce che il bambino non è affatto nato prima del previsto…

Le anticipazioni della puntata di Terra amara, in onda il 29 luglio, ci dicono che Demir ha sparato a Yilmaz ma non sa se è sopravvissuto. Dopo aver confessato tutto a Hunkar quello che ha fatto, il rampollo incarica a Gaffur la ricerca del cadavere per assicurarsi che sia davvero morto. In realtà, Gulten è andato incontro a Yilmaz, salvandogli la vita, e poi lo ha affidato a Sabahattin per ricevere tutte le cure possibili. Gaffur capisce che è vivo, quindi informa Demir.

Intanto, Sermin pensa che Adnan sia nato prematuro; più tardi, Gulten accusa Saniye di essere complice di Sermin nel tentativo di farla abortire. Più tardi, Demir racconta a Cengaver un falsa verità, convincendolo che Yilmaz è il fratellastro di Zuleyha che ha tentato di venderla e abusare di lei. Il rampollo è disposto a tutto pur di separare i due amanti sventurati, quindi arriva a minacciare Gaffur di essergli complice. Intanto Fekeli arriva a Cukurova per regolare vecchi conti con gli Yaman…

Terra amara: qual è il titolo in turco?

Terra amara è il nome italiano scelto per l’adattamento della soap turca, ma in originale ha un altro significato. Il titolo turco è infatti Bir Zamanlar Çukurova che significa “C’era una volta Cukurova”. In questo caso, Cukurova è l’ambientazione delle vicende alla soap, ed è una regione che esiste davvero: si trova in Turchia nella regione della Cilicia.

In italiano si è adottato Terra amara perché fa riferimento alle dure storie di braccianti che cercano un futuro migliore negli anni Settanta in Turchia. Infatti la storia inizia proprio con Zuleyha e Yilmaz e le loro speranze di metter su famiglia in un periodo complicato sia dal punto di vista sociale (con la netta differenza tra la classe della borghesia e quella più povera) ed economica.

