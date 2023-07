Terra amara/ Anticipazioni 28 luglio 2023: Adnan, una tragedia per il figlio di Zuleyha

Terra amara, anticipazioni puntata 28 luglio 2023 su Canale 5

Le anticipazioni di Terra amara, in onda da oggi 28 luglio, su Canale 5, ci dicono che Zuleyha cerca di convincere Demir a concedergli il divorzio: lei non lo ama, lui non è ricambiato. Ogni tentativo di fargli cambiare idea non funziona anche perché lo Yaman la minaccia: non riuscirà a portargli via i suoi figli, e non le permetterà di ribellarsi. Zuleyha, però, si rifiuta di accettare che il suo destino sia nelle mani di suo marito. Nel frattempo, Fekeli rassicura Yilmaz: Demir non farà del male a Zuleyha finché avrà dalla sua parte una donna forte come Hunkar. Continuano i momenti di avvicinamento tra Mujgan e Fikret, il quale le offre tutto il suo supporto qualora voglia confidarsi con lui.

L’indomani, in tenuta Yaman si prepara la cerimonia di circoncisione per Adnan, anche se Zuleyha è molto contraria perché ritiene che suo figlio sia troppo piccolo. Behice e Mujgan hanno opinioni diverse in merito a Fikret; la prima crede che il giovane sia un impostore o solo una persona a caccia dell’eredità di Fekeli; al contrario, la nipote sostiene che il ragazzo sia qualcuno di cui ci si può fidare e che è pronto ad ascoltare

Terra amara, anticipazioni puntata in onda il 28 luglio 2023

Le altre anticipazioni di oggi di Terra amara rivelano inoltre che quando Cetin lo informa della cerimonia di circoncisione di Adnan, Yilmaz corre in tenuta Yaman per impedire che accada. Nel frattempo, Behice trova un passaporto sospetto di Fikret. Intanto, Yilmaz è arrivato in villa dove discute subito con Demir. Mentre i due uomini litigano tra loro, con Zuleyha che cerca di mediare tra loro, nessuno sa che al piano di sopra si sta per sfiorare la tragedia. Il piccolo Adnan ha afferrato la pistola di Demir, lascia incautamente in giro per la stanza, per giocare quando improvvisamente parte un colpo di pistola, avvertito da tutti i presenti in villa…

Terra amara: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Terra amara, Sevda scioglie ogni dubbio di Zuleyha e Yilmaz e rivela che è stata Sermin a tradirli; la donna ha rivelato a Demir del loro piano di fuga. Con queste parole scagiona di fatto Hunkar. Zuleyha e Yilmaz giungono alla conclusione che per stare insieme devono divorziare rispettivamente da Demir e Yilmaz, ma convincere i loro partner sarà più complicato del previsto. Demir non vuole concedere il divorzio alla moglie, Mujgan è dello stesso parere. Behice, intanto, è sempre più sospettosa di Fikret, mentre quest’ultimo e Mujgan sembrano lentamente avvicinarsi. Gaffur tenta di screditare Rashit agli occhi di Saniye, ma quest’ultima lo considera un gran lavoratore.











