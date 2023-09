Terra amara/ Anticipazioni 28 settembre 2023: arriva Umit, con Demir c’è già intesa

Terra amara, anticipazioni puntata 28 settembre 2023 su Canale 5

Le anticipazioni di Terra amara, in onda da oggi 28 settembre, su Canale 5, ci dicono che Saniye ascolta il racconto di suo marito che ha rinunciato al sogno di andare in Germania per tornarsene nella piccola Cukurova. Gaffur si è giustificato raccontando di aver provato nostalgia di casa e quindi ha deciso di riprendere il suo lavoro in tenuta. Saniye lo ringrazia, e gli dice che in effetti non se la sentiva di partire per non lasciare la villa Yaman nelle mani di Sevda. Poi gli racconta di aver sognato la signora Hunkar, la quale le affidava le cure della tenuta e della sua famiglia. Saniye e Gaffur quindi si promettono di rispettare le volontà della loro defunta padrona e impedire a Sevda di diventarne la nuova signora.

Dopo la morte di Yilmaz, la vita per i protagonisti di Terra amara prosegue. A cominciare da Zuleyha, che diventa la nuova padrona di casa Yaman. Mujgan, invece, si concentra sulla sua carriera, ma va incontro a una brutta delusione. Convinta che il posto di primario dell’ospedale venga assegnato a lei, la dottoressa ne rimane molto amareggiata quando scopre che è stato assegnato a un’altra persona di nome Umit Kahraman…

Terra amara, anticipazioni puntata in onda il 28 settembre 2023

Le altre anticipazioni di oggi di Terra amara rivelano inoltre che Mujgan ci è rimasta molto male per la mancata promozione e si sfoga prima con sua zia, poi con Fekeli. Quest’ultimo le consiglia di aprire uno studio privato a Cukurova. Behice, invece, la sprona a chiedere al suocero l’eredità di Yilmaz che le spetta, così da potersi trasferire a Istanbul e lavorare lì. Intanto Umit sta per fare il suo ingresso in città, ma ha un problema con la macchina ed è costretta a montare una ruota di scorta. Demir si ferma per prestarle soccorso e resta subito affascinato da questa giovane sconosciuta.

Per ringraziarlo, Umit le regala un foulard che Demir usa per pulirsi le mani, poi la ragazza riparte senza essersi presentata. I due, poi, si incontrano in un secondo momento al ristorante, ma anche stavolta la giovane porta con sé un alone di mistero…

Terra amara: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Terra amara, Demir dà a Gaffur il permesso di partire per la Germania e lo ringrazia per tutti i servizi svolti alla villa, donando anche dei soldi a Saniye, che serviranno per la sua famiglia. Giunto a Istanbul, però, Gaffur si rende conto di essere vittima di una truffa: la presunta persona che doveva aiutarlo a saltare la fila, dandogli le carte d’imbarco e tutto il necessario per il volo, in realtà è fuggito con i soldi. Sconsolato e amareggiato per essersi fatto fregare, Gaffur torna in villa con la coda tra le gambe. Fekeli vuole ricordare Yilmaz a sette giorni dalla sua morte con una cerimonia in moschea, dato che in casa Zuleyha si sarebbe sentita a disagio a causa della presenza di Mujgan e Behice.

