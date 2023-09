Terra amara/ Anticipazioni 27 settembre 2023: Gaffur vittima di una truffa!

Terra amara, anticipazioni puntata 27 settembre 2023 su Canale 5

Le anticipazioni di Terra amara, in onda da oggi 27 settembre, su Canale 5, ci dicono che sono passati sette giorni dalla morte di Yilmaz. L’assenza dell’uomo si sente in tutta Cukurova, e in casa di Fekeli specialmente. L’uomo decide di celebrare questa ricorrenza alla moschea, nonostante Behice e Mujgan siano contrarie all’idea. La dottoressa capisce la scelta del suocero: Zuleyha si sentirebbe a disagio se la cerimonia venisse organizzata in casa, dato che ci sarebbero anche Behice e Mujgan. In questo modo, la moglie di Demir non avrebbe alcun problema a stare in un luogo sacro e pubblico come la moschea. Sebbene accetti la decisione di Fekeli, la dottoressa non può fare a meno di essere contrariata.

Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 27 settembre 2023: Flora spiffera tutto su Adelaide

Behice, quindi, la rimette a posto e le impone di comportarsi come si deve e fare la parte, ricordandole di pensare all’eredità di famiglia. Infatti Mujgan e Yilmaz non avevano ancora divorziato quando lui è morto, quindi legalmente sono ancora moglie e marito, e lei ha quindi diritto all’eredità.

Terra amara, anticipazioni puntata in onda il 27 settembre 2023

Le altre anticipazioni di oggi di Terra amara rivelano inoltre che Gaffur è partito con Istanbul, dove si reca in aeroporto per volare in direzione Germania; in Europa, l’uomo spera di poter trovare lavoro e offrire alla sua famiglia una nuova possibilità per il futuro. La batosta, però, è dietro l’angolo. L’ex capo mastro incontra un uomo al quale dà un’ingente somma di denaro. Lo sconosciuto, non appena ricevuto i soldi, invita Gaffur a recarsi a un determinato indirizzo, dove gli promette che gli verranno date le carte di imbarco e tutto il necessario per prendere servizio, l’indomani stesso, nella fabbrica tedesca. Il marito di Saniye esegue le istruzioni alla lettera ma, una volta arrivato sul posto, si rende conto di essere rimasto vittima di una truffa! Come lui, anche diversi uomini sono stati ingannati in quel modo…

La promessa/ Anticipazioni 27 settembre 2023: Lorenzo non è il vero padre di Curro?

Terra amara: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Terra amara, Yilmaz muore davanti gli occhi di Zuleyha, che stava pensando gioiosa al loro futuro insieme. La notizia si diffonde in tutta Cukurova, provocando dolore tra i cittadini. I protagonisti della serie sono affranti e piangono per la sua scomparsa. A casa di Fekeli si celebra la veglia funebre e Demir compie un grande gesto portandoci anche Adnan, che potrà quindi piangere per il suo papà. Dopo aver accolto con sdegno la notizia della partenza di Gaffur per la Germania, Demir lo umilia davanti a tutti, salvo poi ripensarci e ringraziarlo per i servizi svolti alla tenuta. Inoltre consegna a Saniye una busta di soldi che serviranno per il mantenimento della sua famiglia.

Beautiful/ Anticipazioni 27 settembre 2023: Sheila continua a trattenere Finn

Demir tende una mano verso Zuleyha e le permette di restare in villa Yaman per non lasciarla da sola. Fekeli, dopo la morte di Yilmaz e di Hunkar, capisce che non gli resta molto altro per cui vivere, quindi nomina indirettamente suo nipote Fikret suo erede.











© RIPRODUZIONE RISERVATA