Terra amara/ Anticipazioni 29 agosto: Zuleyha e Yilmaz provano a voltare pagina ma…

Terra amara, anticipazioni puntata 29 agosto: Yilmaz e Zuleyha, sempre più distanti

Le anticipazioni della puntata di Terra amara, in onda oggi 29 agosto, svelano che Yilmaz è rimasto deluso da Zuleyha che non si è presentato al loro appuntamento. Ovviamente lui non sa che la ragazza ha dovuto mentire perché minacciata da Demir, e dirgli che non lo ama più. Entrambi hanno il cuore a pezzi e provano a voltare pagina. Mentre Yilmaz si rifugia nel lavoro, Zuleyha invece cerca di risolvere la sua tristezza concentrandosi sull’amore per il piccolo Adnan.

Intanto Sabahattin informa Demir del gossip che circola su lui e Gulten, e mette a tacere ogni cosa. Il rampollo a quel punto intende salvare l’onore di Gulten, ingiustamente accusata di essere l’amante di Sabahattin, e cerca di capire chi possa essere stato a mettere in giro il pettegolezzo. La soluzione arriverà molto presto alle sue orecchie…

Terra amara, anticipazioni puntata 29 agosto: Fadik viene cacciata!

Le anticipazioni della puntata di Terra amara, in onda oggi 29 agosto, raccontano inoltre che Demir indaga sui pettegolezzi su Gulten, e alla fine giunge da Fadik, la quale messa alle strette, ammette di essere stata lei a mettere in giro le strane voci. Il rampollo non la perdona e compie un gesto estremo che la lascia tra le lacrime: decide di cacciarla dalla villa.

Hunkar, però, non è molto d’accordo, quindi si fa magnanima e le concede l’autorizzazione a vivere alle baracche e a lavorare nei campi. Fadik tuttavia non è soddisfatta e non si dà pace per quante le è capitato. Sta forse meditando vendetta nei confronti di Demir? O di Gulten?

Terra amara, dove eravamo rimasti: Yilmaz e Zuleyha si ritrovano ma l’incontro va male…

Nelle precedenti puntate di Terra amara, Demir è stanco dei continui rifiuti di Zuleyha, la quale appare infelice nella sua tenuta. Così decide di sottoporla a un nuovo test, stavolta più crudele, per separarla una volta per tutte da Yilmaz e impedirle, allo stesso tempo, di contattarla. Per verifica la lealtà della giovane, propone a quest’ultima un piano misterioso per incastrare il suo ex fidanzato: deve mentirgli e dire che non lo ama più. Zuleyha, a malincuore, accetta di incontrare Yilmaz e gli dice di essere felice con Demir. La confessione lascerà entrambi col cuore a pezzi.

Intanto, dopo aver saputo del suo matrimonio combinato, Gulten tenta di togliersi la vita, ma viene salvata in extremis da Yilmaz, il quale poi si imbatte in Gaffur; furioso, Yilmaz gli dice che d’ora in poi la ragazza sarà sotto la sua protezione.











