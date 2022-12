Terra amara/ Anticipazioni 29 dicembre: Yilmaz, non c’è pace: di nuovo in prigione

Terra amara, anticipazioni puntata 29 dicembre su Canale 5

Le anticipazioni sulla puntata di Terra amara, in onda oggi 29 dicembre, su Canale 5 ci svelano che non c’è pace per Yilmaz! Il giovane è stato arrestato per aver sparato ad un estraneo che aveva fatto una battuta volgare su Züleyha e su Müjgan. Irritato, Yilmaz ha risposto colpendo il malcapitato, che ora riversa in gravi condizioni. Fekeli sta lavorando con i suoi avvocati, contando sull’aiuto del fidato Çetin Ciğerci, per far tornare a piede libero il figlioccio il prima possibile. La faccenda si complica quando Müjgan, all’oscuro di tutto, crede che il suo ora ex fidanzato non si sia presentato all’appuntamento per chiarire la loro situazione perché non è interessato a lei e ha fatto perdere le tracce…

Terra amara, anticipazioni puntata in onda il 29 dicembre

Le altre anticipazioni di oggi di Terra amara rivelano inoltre che Müjgan, delusa da Yilmaz, sta prendendo in considerazione il consiglio dell’amica Figen di trasferirsi in America, convinta che restando a Cukurova non possa avere il futuro sperato con l’ex fidanzato. All’estero, invece, potrebbe ricominciare da zero trovando un nuovo lavoro e chissà, un nuovo amore. E quando Yilmaz, finalmente libero, esce dal carcere, fa una scoperta agghiacciante…

Terra amara: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Terra amara, Züleyha viene costretta, sotto minaccia, a fare l’intervista con la giornalista in cui dovrà ammettere di essersi perdutamente innamorata di Demir fin dal giorno del suo arrivo a Cukurova; per questo motivo ha deciso di interrompere la sua frequentazione con Yilmaz, con il quale era fuggita da Istanbul in seguito all’omicidio di un uomo (compiuto dallo stesso giovane). Terminata l’intervista, a Züleyha viene comunque negato di vedere il figlioletto Adnan, come Hunkar le aveva inizialmente promesso, secondo gli accordi presi con Demir. Intanto, Cengaver scopre che Nihal aveva chiesto un prestito all’amica Zuleyha, minacciandola di rivelare a tutti la verità sulla sua love story con Yilmaz. Anche se la moglie negherà più volte di aver diffuso il pettegolezzo, per Cengaver sarà troppo tardi: amareggiato, l’uomo avverte la consorte di essere pronto a divorziare.

Yilmaz, in prigione, riceve la visita di Fekeli, il quale gli promette che riuscirà a farlo uscire di prigione. Il problema è che l’uomo a cui Yilmaz ha sparato per sbaglio riversa in gravi condizioni, e le prossime dodici ore saranno critiche per lui…











