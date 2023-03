Terra amara/ Anticipazioni 29 marzo: Mujgan vuole lasciare Yilmaz e partire…

Terra amara, anticipazioni puntata 29 marzo su Canale 5

Le anticipazioni di Terra amara, in onda da oggi 29 marzo, su Canale 5, ci dicono che Mujgan è ormai rimasta ferita dalle parole di Yilmaz, che le ha praticamente detto di essere sempre stato innamorato di Zuleyha (e di esserlo ancora adesso). La dottoressa, però, non vuole rinunciare alla possibilità di diventare madre, motivo per cui ha capito che non poteva abortire. Così annuncia al marito che intende partire per l’America. non vuole rinunciare alla chance di diventare madre e così intende partire per l’America. Yilmaz, però, cerca di convincerla a restare: lui vuole davvero avere una famiglia perché senza di lei, non ha più ragione di esistere. Parole che fanno riflettere la donna…

Terra amara, anticipazioni puntata in onda il 29 marzo

Le altre anticipazioni di oggi di Terra amara rivelano inoltre che Demir punisce Gaffur per aver umiliato la famiglia Yaman alla festa di circoncisione e lo declassa, sostituendolo con Saniye come nuovo capo dei braccianti. Il capomastro ride di fronte tale scelta poichè ribatte che, essendo donna, sua moglie non sarà in grado di svolgere tale lavoro. Saniye, però, accetta la proposta di Demir e rinfaccia al marito che sarà più brava di lui. Mentre Gulten evita di parlare di Cetin con Zuleyha, Demir presenta Saniye ai suoi operai come nuovo capo dei braccianti e ordina loro che, d’ora in poi, dovranno obbedirle.

Alcune dichiarazioni avverse nei confronti della famiglia Yaman rilasciate a un giornale del luogo da Sermin preoccupano il rampollo, che è intenzionata a denunciare la cugina. Hunkar calma i suoi animi e di aspettare il momento propizio per colpirla e vendicarsi di lei.

Terra amara: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Terra amara, dopo l’intossicazione alimentare durante la grande festa degli Yaman per la circoncisione di un centinaio di bambini, le persone avvelenate cominciano a sentirsi meglio. Demir si infuria con Gaffur quando scopre che i polli gli sono stati venduti da Hatip, ma quest’ultimo scarica la colpa su uno dei suoi uomini. Yilmaz cerca invano Mujgan dopo averle rivelato che è ancora innamorato di Zuleyha. La dottoressa è andata a Istanbul dove intende abortire: non può crescere il figlio di un uomo che non la ama. Tuttavia quando si trova sul lettino pronta per compiere l’estremo gesto, si ferma. Yilmaz giunge appena in tempo, ma la donna non ha intenzione di ascoltarlo. In ospedale, Saniye si riappacifica con Gulten, mentre quest’ultima riceve la visita di Cetin che le rinnova i suoi sentimenti.

