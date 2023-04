Terra amara/ Anticipazioni 3 aprile: Gaffur cerca di sviare i sospetti, ma Yilmaz…

Terra amara, anticipazioni puntata 3 aprile su Canale 5

Le anticipazioni di Terra amara, in onda da oggi 3 aprile, su Canale 5, ci dicono che Saniye scopre, per puro caso, una conversazione tra Hatip e Sermin, che appaiono molto intimi. La donna quindi si convince che i due abbiano una relazione e si precipita a raccontarlo a Hunkar. Successivamente, Saniye scopre di aver subito un furto in casa, dato che la porta è semi aperta. Per allontanare i sospetti su di lui, Gaffur si inventa che gli è stata derubata una maglia a lui preziosa perché apparteneva a suo padre. Dato che Cetin è nei paraggi per dei lavori, l’ex capomastro non perderà tempo per accusarlo di furto. Il giovane, però, non si lascia intimidire e respinge ogni accusa, anche davanti a Yilmaz, che ovviamente si fida del suo braccio destro.

Quest’ultimo, poi porta con la forza il marito di Saniye nella tenuta Yaman, avvertendo Hunkar che non vuole avere nulla a che fare con chiunque lo calunni e che non esisterà a punirlo qualora dovesse di nuovo presentarsi con delle accuse infondate.

Terra amara, anticipazioni puntata in onda il 3 aprile

Le altre anticipazioni di oggi di Terra amara rivelano inoltre che Demir è conscio che l’affare appena stretto con i soci tedeschi è abbasta pericoloso per le sue finanze. Tuttavia, pur di non rinunciare alle sue quote della società destinata a realizzare l’impianto combinato, affronta a testa alta l’aumento di capitale voluto dai nuovi soci tedeschi, ma per farlo decide di vendere i suoi beni e ciò scatenerà degli eventi a catena che finiranno per ritorcersi contro la famiglia Yaman. Una mossa che Yilmaz aveva previsto, e che farà infuriare e non poco il suo padrino Fekeli…

Terra amara: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Terra amara, Hunkar e Fekeli tentano di mettere pace tra le due famiglie organizzando una cena. In questo modo sperano che Yilmaz e Demir depongano l’ascia di guerra. Il nobile intento, però, è rovinato quando il figlio di Hunkar punta l’arma contro il suo rivale. Il giorno successivo, Zuleyha incontra Mujgan in visita dalla ginecologa Feriha, ma la prima è costretta ad andare via in lacrime dopo aver visto la felicità nel volto di Yilmaz perché sentirà il battito del suo bambino per la prima volta.

Behice, invece, cerca di convincere Fekeli a trasferire la sua attività e la famiglia, soprattutto nell’interesse di Mujgan, in un quartiere di Istanbul. Ma l’uomo non ci casca. Intanto, la dottoressa e Yilmaz pianificano la loro vita in vista dell’arrivo del figlio. Saniye ignora che Gaffur vende gli ori che ha in casa per ripagare i debiti. E Demir, infine, scopre di essere stato ingannato da Yilmaz che ha venduto le quote alla società tedesca sapendo che il prezzo di mercato sarebbe poi aumentato – e obbligando il suo rivale a investire più denaro del dovuto.

