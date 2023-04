Terra amara/ Anticipazioni 31 marzo: Mujgan deve riconquistare Yilmaz!

Terra amara, anticipazioni puntata 31 marzo su Canale 5

Le anticipazioni di Terra amara, in onda da oggi 31 marzo, su Canale 5, ci dicono che Mujgan parla con Fekeli della sua sofferenza verso Yilmaz. Nel suo cuore c’è suo marito, ma non è sicura che lui ricambi del tutto il suo amore. Behice, non vista, ascolta la conversazione. In tenuta, Gaffur si lamenta del modo in cui lo tratta Saniye, che ora è diventata capo dei braccianti. Poi va in cucina e continua a lamentarsi anche con la sorella Gulten. L’indomani, Mujgan si confida con Behice in merito ai suoi problemi matrimoniali e le racconta dell’amore che lega Yilmaz e Zuleyha. La zia la incoraggia a non mollare: deve lottare per riconquistare suo marito. Zuleyha rappresenta il passato, Mujgan è il suo futuro. Insieme devono combattere perché ora sono una famiglia.

Terra amara, anticipazioni puntata in onda il 31 marzo

Le altre anticipazioni di oggi di Terra amara rivelano inoltre che Demir e Zuleyha si recano in ospedale per inaugurare un nuovo reparto, che porta il nome della giovane. La coppia ha voluto creare questo nuovo reparto dopo il problema dell’intossicazione che avevano causato. Sabahattin e tutto il personale medico li accolgono e li ringraziano per la loro iniziativa. Arriva anche il Governatore che esprime a Demir la sua stima per l’iniziativa; il nuovo reparto pediatrico viene inaugurato insieme. In quel momento giungono Yilmaz e Mujgan mentre i fotografi immortalano il momento del taglio del nastro del reparto intitolato a Zuleyha Yaman. La coppia Yaman sembra molto felice insieme. Yilmaz guarda con disgusto quello che crede una sceneggiata e dice a Mujgan che ora Zuleyha è come Demir, entrambi pensano all’apparenza davanti alle persone facoltose.

Terra amara: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Terra amara, Yilmaz cerca invano Mujgan dopo averle rivelato che è ancora innamorato di Zuleyha. La dottoressa è andata a Istanbul dove intende abortire: non può crescere il figlio di un uomo che non la ama. Tuttavia quando si trova sul lettino pronta per compiere l’estremo gesto, si ferma. Yilmaz giunge appena in tempo, ma la donna non ha intenzione di ascoltarlo e ha deciso di non abortire solo perché ama troppo il suo bambino. In ospedale, Saniye si riappacifica con Gulten, mentre quest’ultima riceve la visita di Cetin che le rinnova i suoi sentimenti. Una volta dimessa dall’ospedale, il giovane vorrebbe chiedere la sua mano, ma la domestica è costretta a rifiutare in lacrime.

In tenuta, Demir punisce Gaffur e lo declassa a semplice pastore; il posto di capo dei braccianti verrà quindi occupato da Saniye, che fin da subito riesce a conquistare la fiducia dei suoi operai. Hatip mette in giro delle voci che feriscono la reputazione degli Yaman, mentre l’intervista di Sermin al giornale locale accende altra miccia. Demir è determinato a farla pagare alla cugina, ma Zuleyha le dice che ha in mente un piano. Sermin, intanto, trova rifugio da Hatip.











