Terra amara/ Anticipazioni 3 febbraio: la terribile sorte di Gulten

Terra amara, anticipazioni puntata 3 febbraio su Canale 5

Le anticipazioni sulla puntata di Terra amara, in onda oggi 3 febbraio, su Canale 5 ci svelano che Zuleyha e Gulten fanno finalmente pace e quando la domestica le chiede cosa farà qualora la lettera giunga ad Yilmaz, l’amica non sa darle una risposta. Intanto, nel corso di una riunione della camera di commercio di Adana, Yilmaz accusa Hatip di aver usato il nome di Demir per cacciare gli abitanti delle capanne. Lui nega, ma Demir gli dice che ha verificato di persona. Interviene anche Jenko, che lo accusa a sua volta. Messo alle strette davanti ai membri del circolo, Hatip lascia la riunione. Durante la pausa, Yilmaz e Demir hanno un’accesa discussione sulle azioni del terreno, ma vengono fermati dai membri del circolo. Alla tenuta, Ercument sembra aver bisogno di soldi e Hunkar se ne accorge, ma gli dice che ne riparleranno in un secondo momento.

Terra amara, anticipazioni puntata in onda il 3 febbraio

Le altre anticipazioni di oggi di Terra amara rivelano inoltre che Yilmaz viene a scoprire che è stata Gulten a scrivere la lettera indirizzata ai genitori di Mujgan in cui lo accusa di essere un criminale e assassino. Yilmaz è confuso e vorrebbe andare a parlare con la giovane inserviente, ma la dottoressa lo prega di lasciar stare poiché è una questione che riguarda il passato e ora non ha più importanza, Intanto, Hunkar incarica Gulten di portare il regalo di matrimonio alla sposa, poiché se ne era dimenticata. Ercument ascolta la conversazione e ne approfitta per seguire l’inserviente per strada. Dopo un po’ la raggiunge e si offre di accompagnarla alle capanne. Gulten è intimorita ma, in seguito alle sue insistenze, alla fine si lascia convincere. Arrivati al fiume, Ercument comincia a riempirla di complimenti. Gulten cerca di sottrarsi, ma viene bloccata e messa a terra. E per lei inizia una tragedia…

Terra amara: dove eravamo rimasti

Nella precedente puntata di Terra amara, Gaffur cerca il perdono dell’imam dopo aver giurato il falso sul Corano e gli offre il gallo migliore del pollaio. Demir origlia una conversazione tra sua madre e Fekeli e apprende che i due si incontreranno al Circolo. Lui li segue e li interrompe; Fekeli lo invita a sedersi al loro tavolo mettendolo a corrente di qualcosa che deve sapere: c’è qualcuno che approfitta dell’odio tra Demir e Yilmaz per metterli l’uno contro l’altro e distruggere le loro terre. Fekeli gli dice che questo qualcuno è Hatip, che si è presentato a nome suo per cacciare gli abitanti dalle capanne, quindi deve stare molto attento.

A quel punto, Demir, accompagnato da Gaffur, va di persona per incontrare i braccianti e mettere le cose in chiaro. Nel frattempo, Zuleyha chiede perdono a Gulten per averla giudicata male, accusandola di non aver consegnato la lettera a Yilmaz.











