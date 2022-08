Terra amara/ Anticipazioni 4 agosto: Yilmaz sotto shock, Zuleyha col bambino…

Terra amara, anticipazioni puntata 4 agosto: Yilmaz sconvolto da Zuleyha…

Le anticipazioni della puntata di Terra amara in onda oggi 4 agosto svelano che Veli giunge in tenuta e si finge cugino di Zuleyha. In realtà, l’uomo è lì per un motivo preciso: vuole tutti i suoi gioielli ed è disposto a minacciarla se non lo farà. Avvisato da Hunkar, Demir caccia Veli e gli assicura che lo farà fuori se proverà di nuovo ad avvicinarsi alla sua famiglia. Alla villa, sempre Hunkar scopre che il matrimonio di Gulten è stato annullato e si infuria perché nessuno l’ha informata.

Lontano da tutti, Yilmaz si risveglia dopo alcuni giorni di febbre alta a casa di Fekeli e vede casualmente sul giornale la foto di Zuleyha con il clan Yaman. Sconvolto, l’uomo si reca alla tenuta per chiederle spiegazioni, o quantomeno scoprire se qualcuno può dargli informazione. Qui si imbatte in Nazire, che gli racconta di come sia stato Demir a incendiare le baracche. Yilmaz è deciso a fargliela pagare. Impugnando una pistola, il giovane si dirige alla villa, ma si ferma non appena vede arrivare Zuleyha con in braccio il bambino: per lui è uno shock.

Terra amara, dove eravamo rimasti: Demir ordina l’incendio alle baracche

Nelle precedenti puntate di Terra amara, Demir ha ordinato di incendiare le baracche, e poi ha confessato il misfatto alla madre Hunkar. Intanto, Yilmaz vive ancora nascosto da occhi indiscreti e ringrazia Fekeli, che lo considera come suo figlio, per il tempestivo aiuto che gli è stato dato: senza di lui probabilmente non ce l’avrebbe mai fatta. Più tardi, Gaffur confessa a Saniye che Demir gli ha offerto una grossa somma di denaro per portargli Yilmaz, vivo o morto.

La mattina dopo, Hunkar rimprovera i contadini per aver nascosto Yilmaz e scopre da Nazire una mezza verità. Nel villaggio si diffonde la voce che sia stato Demir a provocare l’incendio, ma sua madre riesce ad evitare che la notizia arrivi alle orecchie di Zuleyha. Sabahattin conforta Gulten e Fadik fraintende la situazione.

