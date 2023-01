Terra amara/ Anticipazioni 4 gennaio: Zuleyha ama Demir? Colpo di scena…

Terra amara, anticipazioni puntata 4 gennaio su Canale 5

Le anticipazioni sulla puntata di Terra amara, in onda oggi 4 gennaio, su Canale 5 ci svelano che in casa Yaman si festeggia la vittoria della loro squadra, il Cukurowa, e Demir viene accolto come un eroe. Intanto, Fekeli sospetta che Fehmi lo stia tradendo con Demir; cosa che lo stesso Fehmi intuisce. Quest’ultimo si presenta quindi a Hunkar e lei chiede spiegazioni a suo figlio. Seher raggiunge il suo scopo e viene assunta come nuova governante di Adnan, dopo essere riuscita a far licenziare Nimet. Fadik, Gulten e Saniye sono invidiose. Zuleyha capisce di amare Demir, ma il suo sentimento si avvicina più alla riconoscenza per esserle stato accanto dopo l’incidente. Mujgan e Yilmaz rischiano di non poter stare più insieme poiché la madre della dottoressa, Sevil, non approva la loro relazione.

Intanto, Huseyn viene sorpreso a rubare due balle di cotone, ma riesce ad ottenere il perdono di Fekeli e Yilmaz, che comunque lo licenziano. Hunkar prova col sentimento a convincere Sermin a intentare causa, per riottenere la casa, ma non riesce nel suo intento, per cui le dice che non le importa più’ nulla di lei.

Terra amara, anticipazioni puntata in onda il 4 gennaio

Le altre anticipazioni di oggi di Terra amara rivelano inoltre che l’amicizia tra Demir e Cengaver è definitivamente compromessa. Più tardi, Hunkar e Fekeli si incontrano per trovare un modo di far cessare la faida tra i rispettivi figli, ma si sfiora una tragedia: un uomo spara verso i due, ma fortunatamente ne escono incolumi entrambi. In molti, compresa Hunkar, credono che il mandante sia Demir, che nega di essere il responsabile. Quando Yilmaz viene a sapere dell’agguato, fa irruzione a villa Yaman scatenando una sparatoria con il rampollo. Solo l’intervento di Fekeli e Hunkar evita il peggio…

Terra amara: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Terra amara, dopo l’affare per l’esportazione delle arance in Europa, Yilmaz è sempre più benvoluto in paese. Demir è invidioso quindi pensa a un piano per contrattaccare e, dopo essere diventato presidente della squadra di calcio di Cukurova, la porta alla vittoria in finale, aggiudicandosi la coppa. Tutta Cukurova ne è entusiasta e Demir sfila in un corteo, acclamato da tutti, sotto lo sguardo di disapprovazione di Yilmaz. Seher fa in modo che Nimet venga licenziata ma non ottiene, per ora, il posto di governante.

Saniye trova degli orecchini e Gaffur le fa credere che siano un regalo per lei. Dopo, il capomastro viene rimproverato da Hunkar per aver cercato di disporre del terreno regalato a Gulten a suo piacimento. Sevil, la madre di Mujgan, arriva in città. Fekeli, invece, intuisce che Fehmi abbia manomesso i freni all’auto di Yilmaz, lavorando per Demir. Infine, mentre in tenuta aspettano l’arrivo del rampollo, che si sta ancora godendo i festeggiamenti, Zuleyha confida a Hunkar di provare finalmente dei sentimenti per suo marito.











