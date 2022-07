Terra amara/ Anticipazioni 5 luglio: Yilmaz e Zuleyha derubati, trovano rifugio…

Terra amara, anticipazioni puntata 5 luglio: Yilmaz e Zuleyha sono stati derubati!

Nella puntata di Terra amara, in onda martedì 5 luglio, Yilmaz e Zuleyha scendono dal treno e si rendono conto di essere stati derubati di tutto. Restano solo le fedi che decidono di venderle per ricavare il denaro necessario a trovare una stanza in albergo. Mentre sono in città, Yilmaz riconosce da lontano un suo vecchio commilitone, Gaffur, il quale gli rivela che sta reclutando dei braccianti per la tenuta della famiglia Yaman.

Purtroppo non riesce a raggiungerlo prima che vada via, ma si informa in giro e dove lavora. I due sposi trovano così rifugio da lui, dopo un lungo camminare tra i campi. Nella tenuta c’è anche Demir, il giovane rampollo figlio della terribile Hunkar che costringe tutti i braccianti che lavorano per lei a sottoporsi al rito del matrimonio collettivo civile.

Terra amara, dove eravamo rimasti: Yilmaz e Zeleyha vivono un amore impossibile…

Nella puntata precedente di Terra amara, la prima della soap turca, conosciamo la sarta Zuleyha e il meccanico Yilmaz. Il loro è un amore impossibile. Yilmaz vorrebbe chiederle di sposarla, ma il destino decide altrimenti. Il fratello di lei, Veli, un giocatore d’azzardo incallito perde tutto, e per rientrare nel debito, vende Zuleyha all’uomo con il quale ha contratto il debito: Naci.

Zuleyha si fa ingannare da Veli, che le racconta che deve andare a prendere le misure per un cappotto ad una nuova cliente, e si reca a casa di Nigar, complice di Naci, il quale ha intenzione di violentarla per riscuotere il suo debito. Quando sta per soccombere, interviene Yilmaz a salvarla. Durante colluttazione, però, involontariamente Yilmaz uccide Naci; i due sposi sono costretti a fuggire e trovare qualcuno che possa aiutarli. La possibilità c’è, ma è un’impresa abbastanza complicata da raggiungere…

