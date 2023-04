Terra amara/ Anticipazioni 6 aprile: Yilmaz e Mujgan sempre più uniti

Terra amara, anticipazioni puntata 6 aprile su Canale 5

Le anticipazioni di Terra amara, in onda da oggi 6 aprile, su Canale 5, ci dicono che Mujgan incontra Fekeli al quale spiega che ha iniziato a scrivere una lettera al suo bambino per fargli sapere quanto lo ama, dopo aver rinunciato ad abortire. La dottoressa poi gli dice di aver deciso di seguire Yilmaz nella tenuta Yaman per non lasciarlo solo; sapendo che dall’altra parte della proprietà c’è Demir, non avrebbe potuto permettere un ennesimo scontro tra i due. Fekeli è felice della vicinanza tra moglie e marito, soprattutto dopo le ultime vicende, però l’uomo ammette di non riuscire ancora a perdonare Yilmaz. Ha saputo da Hunkar che Demir ha giurato che non impugnerà più un’arma, a meno che non sia minacciato, e spera che il suo figlioccio faccia altrettanto. Mujgan si stupisce sapendo che Fekeli si frequenta con Hunkar, visti i trascorsi delle loro famiglie…

Terra amara, anticipazioni puntata in onda il 6 aprile

Le altre anticipazioni di oggi di Terra amara rivelano inoltre che Zuleyha concorda su Hunkar sul fatto che sia davvero una mossa azzardata vendere le proprie terre per favorire una società internazionale che potrebbe facilmente sbarazzarsi di Demir – e in questo modo lui resterebbe senza nessun possedimento. A quel punto anche il rampollo decide di rinunciare alla vendita. Quando Demir comunica la notizia alla madre, appare Fadik che consegna a Zuleyha un piatto tipico di Istanbul da parte di Mujgan – è il piatto preferito di Yilmaz, cosa che Zuleyha intuisce. Quando il marito chiede spiegazioni del gesto, la giovane gli racconta di essere andata a trovare Mujgan portandole del cibo per darle il benvenuto. Demir reagisce male, al contrario di Hunkar che ritiene sia solo stata cortese. Intanto, Behice rifiuta la proposta della nipote di trasferirsi da lei e Yilmaz, e decide di trattenersi da Fekeli, convinta che prima o poi torneranno a casa…

Terra amara: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Terra amara, i tentativi di Hunkar e Fekeli per mettere pace tra le loro famiglie vanno in fumo. Saniye ignora che Gaffur vende gli ori che ha in casa per ripagare i debiti. Poi, la capo dei braccianti avvisa Hunkar di aver visto Sermin con Hatip e sospetta che i due ora siano amanti. Intanto, Demir scopre di essere stato ingannato da Yilmaz che ha venduto le quote alla società tedesca sapendo che il prezzo di mercato sarebbe poi aumentato – e obbligando il suo rivale a investire più denaro del dovuto. Conscio del pericolo di bancarotta al quale va incontro, Demir insiste lo stesso nel voler vendere i suoi beni per ricavare i soldi necessari per il progetto – esattamente come Yilmaz aveva previsto – nonostante Hunkar sia contraria.

Yilmaz, successivamente, scopre degli accordi segreti tra Fekeli e Hunkar e si infuria col suo padrino. Poi, decide di distruggere il muro che separa villa Yaman dall’ex casa di Sermin e si trasferisce con Mujgan in quest’ultima abitazione. Zuleyha cerca di essere una buona amica con la dottoressa, anche se appare chiaro come lei sia intenzionata a marcare il territorio per tenersi stretta il marito. Hunkar invece rivela a Demir il suo passato con Fekeli.











