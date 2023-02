Terra amara/ Anticipazioni 6 febbraio: Zuleyha e Adnan di nuovo insieme

Terra amara, anticipazioni puntata 6 febbraio su Canale 5

Le anticipazioni sulla puntata di Terra amara, in onda oggi 6 febbraio, su Canale 5 ci svelano che Zuleyha, dopo diverse pressioni, è riuscita a convincere Demir a riportare Adnan a casa. La giovane è felicissima di rivederlo. Quando il rampollo poi parla con la madre, dandole spiegazioni, le dice che presto dovranno partire per Istanbul dove accompagneranno la bara di Ercument. Per evitarle ulteriori dispiaceri, Demir spiega a Hunkar che anche Zuleyha deve venire, ma che non lo farebbe senza il figlio. Poi, Demir chiede perdono a sua moglie per tutto il male che le ha provocato, dicendo che il suo amore per lei è troppo grande. Intanto, i gendarmi arrivano per comunicare la morte di Ercument agli Yaman e chiede alla famiglia se hanno qualche sospetto. Successivamente, Demir viene portato in caserma per il riconoscimento del cadavere. Gulten è ancora scossa da quanto le è accaduto, ma Demir e Hunkar hanno promesso di proteggerla quindi decidono di portare anche lei a Istanbul per farla distrarre.

Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 6 febbraio: Elvira, una proposta per Salvo

Di fronte alle preferenze degli Yaman verso la sorella, Gaffur è il solito insofferente e si lamenta con Saniye per non essere stato consultato, ma la moglie lo prende in giro. Gaffur cerca di avvicinare Seher ma lei lo allontana.

Terra amara, anticipazioni puntata in onda il 6 febbraio

Le altre anticipazioni di oggi di Terra amara rivelano inoltre che quindici giorni dopo gli eventi, Yilmaz si sta riprendendo e sta decisamente meglio, quindi chiede a Sabahattin notizie di Mujgan, poi lo informa che gli Yaman non lo denunceranno dato che le indagini della polizia non hanno portato a nessun risultato. La dottoressa, intanto si reca proprio dal suo collega per chiedere notizie del suo fidanzato. Yilmaz è consapevole che Mujgan sente la sua mancanza, quindi decide di farle recapitare l’abito da sposa per farle una sorpresa.

Beautiful/ Anticipazioni 6 febbraio: la confessione di Jack, Li è sconvolta

Terra amara: dove eravamo rimasti

Nella precedente puntata di Terra amara, al matrimonio del figlio di uno dei capi dei villaggi di Cukurova, Cetin e Gulten si avvicinano e mostrano interesse l’uno verso l’altro. Anche Ercument ha messo gli occhi sull’inserviente e Hunkar è preoccupata. Il giorno dopo, Fekeli informa Demir che Hatip sta tramando contro lui e Yilmaz per metterli l’uno contro l’altro; è stato lui ad aver scatenato il caos nei loro terreni. Durante una riunione della camera di commercio di Adana, Yilmaz accusa Hatip di giocare sporco e con il supporto di tutti i membri, l’uomo viene allontanato dal consiglio.

Un posto al sole/ Anticipazioni 3 febbraio: torna Valsano e inizia il processo!

Hunkar incarica Gulten di andare a portare il regalo alla sposa perchè se ne era dimenticata, ma non sa di essere seguita da Ercument. Yilmaz sta cercando Gulten per chiederle spiegazioni in merito alla lettera che lei ha scritto al padre di Mujgan per indurlo a non darlo in sposa a sua figlia. Tuttavia, per strada sente le urla di Gulten e scopre con orrore che Ercument l’ha violentata. Tra i due uomini scoppia una colluttazione durante la quale Ercument spara a Yilmaz, mentre quest’ultimo si difende, uccidendolo. Hunkar riporta a casa Gulten, visibilmente scossa, e poi copre la violenza raccontando una bugia a Saniye.

© RIPRODUZIONE RISERVATA