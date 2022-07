Terra amara/ Anticipazioni 7 luglio: Demir indaga su Yilmaz e Zuleyha

Terra amara, anticipazioni puntata 7 luglio: Demir sospetta di Yilmaz e Zuleyha…

Le anticipazioni della puntata di Terra amara di oggi, 7 luglio, svelano che Yilmaz e Zuleyha sono riusciti, in breve tempo, ad avere la fiducia dei proprietari della tenuta. Tuttavia, qualcuno ha iniziato a sospettare di loro. Hunkar ha infatti scoperto che i due non sono fratello e sorella. Inoltre crede che Yilmaz sia in qualche modo coinvolto nell’omicidio di Adnan. Anche Demir sospetta della coppia, e comincia a tempestare Yilmaz di domande sul suo passato. Come lui, Zuleyha viene tenuta sotto controllo.

Intanto, nel villaggio scoppia un’epidemia di tifo. Demir e Hunkar uniscono le forze per mettere in salvo tutte le persone della tenuta. Anche Zuleyha sta poco bene, ma nel suo caso è lo stress. Da un lato c’è il poco sonno perché ha passato la notte a prendersi cura della figlia di Nazire. Dall’altro ha aiutato Demir a portare in ospedale tutti i contagiati.

Terra amara, dove eravamo rimasti: il gesto eroico di Yilmaz cambia tutto?

Nelle precedenti puntate di Terra amara, Yilmaz e Zuleyha si danno da fare per farsi ben vedere dai proprietari della tenuta, causando, però, qualche malcontento tra gli altri operai, che inizieranno a diventare ostili nei loro confronti. I due, inoltre, stanno ancora fingendo di essere fratello e sorella, ma le loro bugie potrebbero essere ben presto scoperte.

Mentre si trovano nel bosco, Yilmaz e Zuleyha sentono un gran rumore e vedono che la signora Azize è in pericolo dopo essere caduta accidentalmente in acqua. Yilmaz non esita quindi a tuffarsi per salvarla, e il suo gesto eroico potrebbe cambiare le sorti dei due sposini. Yilmaz sogna infatti un futuro migliore per lui e Zuleyha, con cui vuole costruire una famiglia. Qualcuno, però, ha cominciato a sospettare dei due nuovi arrivati… Di chi si tratta?

