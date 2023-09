Terra amara/ Anticipazioni 7 settembre 2023: Mujgan è di nuovo incinta?

Terra amara, anticipazioni puntata 7 settembre 2023 su Canale 5

Le anticipazioni di Terra amara, in onda da oggi 7 settembre, su Canale 5, ci dicono che per Zuleyha arriva una bella doccia fredda quando scopre che Mujgan potrebbe essere di nuovo incinta. La dottoressa, vedendo il turbamento nel volto della sua rivale, ne approfitta per lanciarle delle frecciate. Zuleyha a quel punto esce dalla farmacia e non riesce a contenere le lacrime Pensando che il bambino che Mujgan aspetta sia di Yilmaz, Zuleyha si infuria e vorrebbe troncare con lui. Infatti ricorda la promessa che si erano fatti, ovvero che Yilmaz non avrebbe avuto più rapporti intimi con la moglie perché desiderava solo stare con lei. Zuleyha si sente davvero ferita ed è grande il suo desiderio di allontanarlo per sempre dalla sua vita.

La promessa/ Anticipazioni dall'11 al 15 settembre 2023: Jana scopre qualcosa su Curro...

Ci si potrà davvero fidare delle parole di Mujgan? O sarà un altro suo disperato tentativo per tenersi stretto suo marito?

Terra amara, anticipazioni puntata in onda il 7 settembre 2023

Le altre anticipazioni di oggi di Terra amara rivelano inoltre che la perfida Behice indice una conferenza stampa in cui racconta la sua versione in merito all’aggressione che ha subito. Ai giornalisti, la dark lady fa capire di essere stata aggredita da tre uomini che volevano vendicarsi di lei per l’omicidio di Hunkar. Tramite le sue parole manipolatorie, Behice punta il dito contro Zuleyha, accusandola di essere complice in quello che è successo. La zia di Mujgan non si fermerà qui, infatti perdona pubblicamente la moglie di Demir, mostrandosi compassionevole perché non vuole separare una madre dai suoi figli, così che la stampa e la gente di Cukurova possano considerarla una sorta di buona samaritana.

Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni replica 7 settembre 2023: il segreto di Adelaide...

Il suo scopo è ancora più subdolo, poiché Behice spera anche di attrarre nuovamente a sé Fekeli. Qualcuno, però, non crederà fino in fondo alla sua versione. Parliamo di Sermin, la quale inizierà a nutrire qualche dubbio sulle parole della sua amica…

Terra amara: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Terra amara, Zuleyha accusa pubblicamente Behice di aver ucciso Hunkar; Mujgan non ci sta e affronta la sua rivale. Demir scopre che qualcuno ha rubato la dichiarazione firmata da Yilmaz, mentre Fekeli non nasconde i suoi sospetti su Behice. Quest’ultima, per convincere tutti della sua innocenza, si fa picchiare quasi a sangue e finisce in ospedale in condizioni rovinose. In questo modo, però, ottiene il perdono di Fekeli, che in precedenza l’aveva cacciata di casa. Demir, informato dal procuratore che non ci sono nuovi sospettati per l’ omicidio di sua madre Hunkar, decide di aiutare le indagini offrendo una enorme ricompensa a chi fornirà informazioni utili all’arresto del colpevole.

Beautiful/ Anticipazioni 7 settembre 2023: Eric, decisione improvvisa su Quinn

Gaffur, alla notizia della ricompensa, sogna una vita da ricco. Il colpo grosso potrebbe avvenire con il ritrovamento di un dossier su Behice in un cassetto nella camera di Hunkar, che la accusa di tentato omicidio. La dark lady è molto più furba di lui: non solo lo minaccia, se oserà denunciarla per la morte di Hunkar perché racconterà alla polizia che è stato lui a uccidere Hatip, ma gli strappa dalle mani anche il dossier!











© RIPRODUZIONE RISERVATA