Terra amara/ Anticipazioni 8 luglio: un incarico per Yilmaz, Demir ha altri scopi…

Terra amara, anticipazioni puntata 8 luglio: Demir affida un incarico a Yilmaz

Le anticipazioni della puntata di Terra amara, in onda oggi 8 luglio, svelano che, una volta rientrati nella tenuta, Demir e Yilmaz vanno alle capanne, dove il dottor Sabahattin si sta prendendo cura dei malati. Non contento del lavoro di Gaffur, che peraltro pare essere scomparso, Demir incarica Yilmaz di occuparsi dell’organizzazione del villaggio. In realtà, il rampollo vuole capire dove possa essere Gaffur, così Hunkar risponde di averlo inviato ad Istanbul per affari.

Tornato a casa, Sabahattin trova Sermin al telefono con la figlia Betul; la conversazione è intensa, e quest’ultima le sta fornendo ottimi consigli su come trovare un buon partito da sposare. Poi, terminata la chiamata, Sermin dice al marito di mandare cinquemila franchi alla figlia 5000 franchi, però lui non è d’accordo. Yilmaz, una volta appreso che Gaffur si trova a Istanbul, telefona a Naime e Ayhan per sapere se qualcuno abbia chiesto notizie su di lui…

Terra amara, dove eravamo rimasti: Zuleyha e Yilmaz smascherati!

Nelle precedenti puntate di Terra amara, Zuleyha e Yilmaz non potranno più nascondersi. Hunkar ha, infatti, li ha smascherati e ha scoperto che i due non sono fratello e sorella. Oltretutto, sono una coppia e per giunta sposata. Ciò va contro le leggi della tenuta. Hunkar, inoltre, sospetta che l’uomo sia coinvolto nella morte del marito Adnan. Per questo, decisa a scoprire la verità, la donna affida a Gaffur il compito di indagare sul passato dei due sposini. L’uomo comincia a rivolgere domande a tutti sperando di trovare un indizio per capire cos’altro stanno nascondendo.

Nel frattempo, nel villaggio scoppia un’epidemia di tifo. Anche Zuleyha si sente male ma per altre ragioni: la ragazza si è stressata, è stanca e le manca il sonno, dopo aver passato la notte ad accudire la figlia di Nazir e ad aiutare tutti i malati alla tenuta.











