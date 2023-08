Terra amara/ Anticipazioni 9 agosto 2023: Hunkar viene uccisa, tragedia a Cukurova

Terra amara, anticipazioni puntata 9 agosto 2023 su Canale 5

Le anticipazioni di Terra amara, in onda da oggi 9 agosto, su Canale 5, Cukurova deve prepararsi a una tragedia che sconvolgerà e non poco le dinamiche all’interno della soap turca. Mentre sono a cena, Fekeli annuncia a tutti che lui e Hunkar hanno deciso di sposarsi, nella speranza che il loro amore fermi la faida tra Yilmaz e Demir. La notizia viene accolta con grande stupore da parte dei presenti. Yilmaz esprime felicità per il padre, ma lo avverte anche che finché non riavrà suo figlio, la guerra con Demir proseguirà. Fikret chiede allo zio se ne è davvero sicuro, al che Fekeli rinnova il suo amore per Hunkar e oltretutto annuncia che ben presto verrà a vivere da loro. Mujgan esprime pieno sostegno al suocero. Behice finge di esserne felice e si congratula con Fekeli.

Il giorno dopo, Hunkar si incontra con l’investigatore privato che aveva assunto tempo prima per scoprire qualcosa in più sul passato di Behice, prima del suo arrivo a Cukurova. Le notizie che apprende sono a dir poco scioccanti. Infatti la matriarca degli Yaman scopre che i due precedenti mariti della sua rivale sono morti in circostanze misteriose, dato che entrambi gli uomini godevano di ottima salute, secondo il referto medico…

Le altre anticipazioni di oggi di Terra amara rivelano inoltre che sconvolta da tali notizie, Hunkar decide di affrontare Behice per metterla al corrente di ciò che conosce. La Yaman, infatti, sarà preoccupata per Fekeli poiché, visti i precedenti della terribile zia di Mujgan, comincerà a temere che possa ucciderlo pur di mettere mani sulla sua eredità. Hunkar quindi compie un passo che le sarà fatale; dà appuntamento alla sua avversaria in un luogo isolato per comunicarle quanto ha scoperto sul suo conto. Behice è quindi messa alle strette, ma non ammette subito la sua colpevolezza. Anzi, finge di andar via per evitare che la verità suo conto venga allo scoperto. Poi, con una scusa, attrae Hunkar a sé e la pugnala a morte…

Terra amara: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Terra amara, in uno scatto di rabbia, Yilmaz rapisce Adnan; solo Saniye lo vede, ma lo lascia andare, sentendosi poi in colpa. Demir accusa ingiustamente Gulten per la sparizione del bambino, nonostante Zuleyha e Hunkar prendano le sue difese. Incurante di tutto, Yilmaz passa del tempo col piccolo, poi decide di riportarlo in tenuta, scatenando le ire di Zuleyha. Nel frattempo, Fikret compie un gesto da eroe: riuscendo a far confessare Enroll per l’attentato a Fekeli, la polizia lo ringrazia per averlo consegnato alla giustizia.

Ciò rinnova la fiducia di Fekeli nei confronti del presunto nipote. Behice è determinata a smascherare il ragazzo, sbattendogli in faccia la verità: perché ha due passaporti con due nomi diversi? Il giovane spiega le sue motivazioni e mostra anche la presunta cicatrice che si sarebbe fatto da bambino. Umiliata, Behice si alza da tavola. Nel frattempo, Zuleyha non perdona Yilmaz per avergli rapito il figlio e gli dice che non vuole più vederlo.











