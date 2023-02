Terra amara/ Anticipazioni 9 febbraio: Yilmaz riceve la lettera di Zuleyha, ma…

Terra amara, anticipazioni puntata 9 febbraio su Canale 5

Le anticipazioni sulla puntata di Terra amara, in onda oggi 9 febbraio, su Canale 5 ci svelano che le domestiche stanno organizzando una serata da passare insieme, ma Seher, malvista, non è stata invitata. Intanto, Hunkar e Demir, dopo un commovente confronto madre-figlio, decidono di affrontare la domestica affinché confessi tutta la verità, dato che è stata smascherata nel suo intento di incastrare il rampollo con una finta gravidanza. Messa con le spalle al muro, si scopre che Seher è veramente incinta, ma il figlio è di Gaffur! In questo caso, la domestica cerca di capovolgere la situazione a suo favore poiché omette di aver iniziato a flirtare per prima col capomastro, pur sapendo benissimo che lui è sposato con Saniye. La situazione inizia a sfuggire di mano, e Demir dovrà prendere una decisione molto drastica…

Terra amara, anticipazioni puntata in onda il 9 febbraio

Le altre anticipazioni di oggi di Terra amara rivelano inoltre che Fekeli vuole organizzare una festa sontuosa per Yilmaz e Mujgan, ma i futuri sposi preferirebbero un rinfresco molto più semplice, adatto a loro due, con poche persone intime. Successivamente vengono fatti dei lavoro di restauro nella stanza di Yilmaz, in vista del matrimonio. Mentre riverniciano il muro della sua camera, uno dei lavoratori fa rovesciare accidentalmente un barattolo di vernice a terra, che finisce sotto al letto e quindi copre la lettera di Zuleyha, finora mai arrivata al diretto interessato. Qualche ora dopo, Nazire porta a Yilmaz la missiva, ma quest’ultima è completamente bagnata e sporca di vernice, quindi è del tutto illeggibile. E anche stavolta si dovrà aspettare: Yilmaz non scoprirà di essere il padre di Adnan, e la verità sulla sua paternità verrà, ancora una volta, rimandata.

Terra amara: dove eravamo rimasti

Nella precedente puntata di Terra amara, Cetin cerca di avvicinarsi a Gulten, ma quest’ultima, ancora scossa dalla violenza subita per colpa di Ercument, lo rifiuta gentilmente. Intanto, Yilmaz si fa vedere da Mujgan, regalandole un velo da sposa che dice di aver acquistato all’estero, continuando così la sua farsa per non farle scoprire della colluttazione con Ercument e della sua successiva uccisione. In tenuta, Gaffur tenta di riavvicinarsi a Seher, ma quest’ultima lo respinge, portando avanti il suo piano meschino di incastrare Demir. Così si presenta in lacrime da Hunkar rivelandole di essere incinta e che il padre è il rampollo.

Hunkar deve vederci chiaro e ne parla con Demir, ma nel corso del confronto emergono verità scottanti. Demir è sterile e ha sempre saputo che Adnan non è suo figlio, e che Yilmaz è il vero padre. Hunkar, però, aveva intuito tutto, ma aveva taciuto e spinto Zuleyha a sposarlo solo per vederlo felice. Tutto ciò avviene mentre Demir e Yilmaz stringono una sorta di accordo in cui si impegnano a non puntarsi l’arma a vicenda.











