Terra amara, anticipazioni puntata 12 aprile 2024/ Zuleyha sorpresa dalla proposta di Fikret

Terra amara: anticipazioni e diretta puntata 12 aprile 2024

Le anticipazioni della puntata di Terra amara in onda oggi, venerdì 12 aprile 2024, su canale 5 e in diretta streaming su Mediaset Infinirty, svelano che Zuleya sarà alle prese tra la voglia di andare avanti con la propria vita accanto a Hakan e la proposta sorprendente di Fikret. Quest’ultimo, dopo la morte di Demir, ha ritrovato una spalla in Hakan. Dopo le paure e i dubbi iniziali, Zuleyah è riuscita a fidarsi dell’uomo fino ad innamorarsi di lui. Dopo aver superato momenti di friti, Zuleyha è pronto a costruire il futuro con lui, ma la presenza di Fikret nella sua vita rappresenta ancora una presenza ingombrante.

L’uomo, infatti, dopo la morte di Demir, si era avvicinato molto a Zuleyha vedendo in lei una donna con cui dividere la propria vita. Dopo aver combattuto a lungo contro i propri sentimenti, Fikret era pronto a confessare i propri sentimenti alla donna ma la presenza di Hakan ha scombussolato i suoi piani.

La proposta di matrimonio di Fikret a Zuleya

Secondo le anticipazioni della nuova puntata di Terra amara, Zuleyha deciderà di fidarsi di Hakan e, dopo averlo perdonato per le bugie raccontate sulla propria identità, tornerà ad essere la sua fidanzata decidendo di coronare presto l’amore con il matrimonio. I due, così, si decidono verso il Municipio per ottenere la licenza per sposarsi e, successivamente, danno la lieta notizia a Lutfiy. Nel frattempo, Fikret è pronto a concretizzare il suo sogno d’amore e, ignaro della riconciliazione tra Hakan e Zuleyha, organizza una cena per fare alla donna una romantica proposta.

Abdulkadir, nel frattempo, deluso e ferito da Betul, non riesce a perdonarla e decide di organizzare la propria vendetta nei confronti della donna. Betul, tuttavia, prova a farsi perdonare ma, in seguito ad un durissimo faccia a faccia, l’uomo ordina a Vahap di sbattere sia lei che la madre fuori di casa.

Dove siamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Terra amara, Sermin, non avendo più notizie di betul e preoccupata per la sua incolumità, si è recata in commissariato per denunciare la sua scomparsa. La notizia diventa presto di dominio pubblico scatenando la rabbia di Colak. Ad intervenire è Zuleyha che decide di aiutare Betul liberandola. Tuttavia, di fronte all’atteggiamento di Sermin che crede di poter rientrare nelle grazie di Zuleyha, quest’ultima mette subito le cose in chiaro.

Nel frattempo, Fikret, dopo aver rischiato la propria vita ed essere stato sottoposto ad un delicato intervento, si salva grazie all’intervento di Hakan che lo fa curare. Betul, infine, dopo essere stata liberata, tenta un riavvicinamento con Abdulkadir ma la reazione non è quella che la donna si aspettava.











