Terra amara, anticipazioni puntata 28 aprile 2024/ Hakan si salva, ma Zuleyha spiazza con una scelta

Terra amara, anticipazioni puntata 28 aprile 2024

Le anticipazioni della nuova puntata di Terra amara, in onda domenica 28 aprile sono ricche di colpi di scena per Hakan e Zuleyha che, dopo essersi sposati, stanno affrontando nuovi momenti difficili causati anche dal passato di Hakan. Nella nuova puntata di Terra amara, come svelano le anticipazioni, Hakan rischierà la vita a causa di Hamran, l’uomo che sta minacciando lui e Abdulkadir per un omicidio commesso in Libano, diversi anni fa, da entrambi. Zuleyha, nel frattempo, durante una vacanza con Hakan e i figli, furiosa per lo strano atteggiamento del marito, deciderà di interrompere la vacanza andando via senza dire nulla all’uomo.

Nella prossima puntata di Terra amara, inoltre, anche per Betul e Sermin ci saranno diversi problemi da risolvere. Le due donne, dopo essere cacciate da Zuleyha, vivono come delle serve da Vahap all’insaputa di Abdulkadir che andrà su tutte le furie.

Terra amara, Zuleyha furiosa con Hakan

Nella puntata di Terra amara del 28 aprile 2024, Hamran sta per uccidere Hakan che, fortunatamente, viene salvato dall’intervento tempestivo di Abdulkadir che riesce a mettere in fuga Hamran, Hakan, però, preoccupato che l’uomo possa vendicarsi facendo del male alla sua famiglia, convince Zuleyha a partire per una vacanza. Hakan e Zuleyha, con i bambini, decidono di partire ma, durante la vacanza, Hakan continua ad occuparsi di Hamran.

Di fronte allo strano atteggiamento del marito, Zuleyha decide di andare via con i figli cogliendo di sorpresa Hakan che resta spiazzato dall’atteggiamento del marito. Per Betul e Sermin, inoltre, i guai continuano soprattutto quando Abdulkadir le scopre a casa di Vahap.

Terra amara, dove siamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Terra amara, Zuleyha ha scatenato la rabbia di Colak creando un fondo di solidarietà per aiutare economicamente le braccianti che da tempo non ricevono lo stipendio. Hakan, nel frattempo, dopo aver provato a mettere fine alle minace di Hamran, è caduto nella trappola di quest’ultimo rischiando la vita.

Frikret e Zeynep, invece, si sono avvicinati mentre Betul e Sermin sono sempre più disperate. Senza soldi e senza una casa, hanno accettato l’ospitalità di Vahap che, però, dopo qualche giorno, ha cominciato a trattarle da serve.











