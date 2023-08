Terra amara/ Anticipazioni replica 18 agosto 2023: Zuleyha, prima notte con Demir

Terra amara, anticipazioni puntata in replica 18 agosto 2023 su Canale 5

Le anticipazioni di Terra amara, in onda da oggi 18 agosto, su Canale 5, ci dicono che Zuleyha è intrappolata in un matrimonio senza amore. Dopo essere stata costretta a sposare Demir per evitare la pena di morte a Yilmaz, la giovane sposa è consapevole che è arrivato per lei il momento di passare la prima notte col marito. Per lei si aggiunge una triste realtà: non solo è stata obbligata a sposare un altro uomo, ma dovrà anche tradire il suo amato Yilmaz. Sapendo che la ragazza non è vergine, Hunkar macchia le lenzuola di sangue per coprire il suo stato. Poi la matriarca degli Yaman dice a Zuleyha di non essere triste; un giorno capirà che per i figli, una madre è pronta a fare tutto. La giovane piange disperata perché sa cosa accadrà in quel letto quella notte stessa. Demir è consapevole che sua moglie non lo ama, ma le promette che la renderà felice.

Zuleyha è però triste, e durante l’atto non nasconde il suo stato d’animo. Quella stessa notte, Demir riceve una telefonata in cui la polizia rivela che il suo testimone, Cengaver, è in stato di fermo in seguito a un incidente…

Terra amara, anticipazioni puntata in onda il 18 agosto 2023

Le altre anticipazioni di oggi di Terra amara rivelano inoltre che il giorno dopo, Zuleyha e Demir partono per il loro viaggio di nozze. Per la giovane sarà un vero e proprio incubo a occhi aperti poiché conterà i giorni che la separano dal suo rientro nella tenuta Yaman. E infatti, una volta tornata a casa, Zuleyha cercherà subito Gulten per sapere notizie di Yilmaz: il suo amato ha risposto alle sue lettere? Per lei ci sarà una grandissima delusione, che la lascerà con l’amaro in bocca. I due amanti sventurati non sanno che fa tutto parte di un piano di Hunkar, che trama alle loro spalle per separarli in modo definitivo…

Terra amara: quando tornano le puntate nuove?

Questa settimana Terra amara va in onda in replica. L’amata soap turca ha messo in pausa le nuove puntate durante le ferie di Ferragosto per permettere al suo pubblico di rilassarsi al mare, in attesa dei nuovi appuntamenti, che saranno trasmessi dal 21 agosto. Canale 5 ha deciso di riproporre Terra amara dall’inizio, quando Zuleyha e Yilmaz arrivano per la prima volta a Cukurova per cercare fortuna, e troveranno, invece, solo un destino avverso che li separerà, condannandoli a una vita infelice.

Cosa vedremo nelle prossime puntate di Terra amara? Quando la soap turca tornerà in onda il 21 agosto assisteremo a una tragedia a Cukurova. Demir troverà il corpo senza vita di Hunkar. Nessuno inizialmente sospetterà che è stata Behice a ucciderla brutalmente. La notizia arriverà anche a Fekeli, che piangerà in maniera straziante per la morte della donna amata. Mujgan sarà la sola a sospettare che dietro l’omicidio ci sia la mano folle di sua zia, e tenterà anche di metterla con le spalle al muro per farla confessare.

