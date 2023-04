Terra amara non va in onda il 10 aprile, perché?/ Quando torna, cosa c’è al suo posto

Terra amara non va in onda il 10 aprile

Salta la messa in onda con Terra amara nel giorno di Pasquetta. Oggi 10 aprile, l’amata soap turca non verrà trasmessa su Canale 5. Al suo posto troveremo il film Adeline, a partire dalle ore 14:10 (e fino alle 16:10), quindi occuperà la fascia oraria dedicata a Terra amara. La pellicola è basata su una storia vera e racconta di un cavallo “speciale” che stravolge la vita di una piccola comunità del Midwest riportando felicità e speranza. Le vicende ambientate a Cukurova negli anni Settanta si prenderanno quindi una breve pausa: per vedere in che modo proseguiranno le storie di Zuleyha e Yilmaz, e del loro amore intenso e impossibile, non resta che attendere martedì 11 aprile.

Un altro domani non va in onda oggi/ Quando torna la soap su Canale 5?

Domani, infatti, la programmazione di Terra amara riprenderà normalmente, sempre a partire dalle 14:10 dopo la messa in onda di Beautiful. In compenso, la soap turca è stata trasmessa nella domenica di Pasqua, senza saltare l’appuntamento per via della festività.

Terra amara, anticipazioni puntata 11 aprile su Canale 5

Terra amara torna in onda martedì 11 aprile al consueto orario. Nella prossima puntata vedremo le conseguenze della pubblicazione dell’articolo che allude a una storia d’amore tra Hunkar e Fekeli. Dopo aver appreso la notizia direttamente dal suo peggior nemico, Yilmaz, Demir dice alla madre di non volerla più vedere alla villa degli Yaman e di andarsene a casa del suo amante. Allo stesso tempo, Hunkar è convinta che dietro alla pubblicazione dell’articolo ci sia lo zampino di Sermin, la quale ha trovato il modo di vendicarsi di lei. La notizia, nel frattempo, inizia a diffondersi per tutta Cukurova provocando sdegno nei confronti di Hunkar, a cominciare dalle signore del Circolo, che ora non vogliono più avere a che fare con lei. Infine l’articolo arriverà anche nelle mani di Fekeli e la sua reazione sarà immediata: il padrino di Yilmaz giura vendetta ai responsabili.

Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 10 aprile: Clara ha uno spasimante segreto?

Terra amara: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Terra amara, Hatip e Sermin vengono arrestati con l’accusa di adulterio, ma verranno ben presto rilasciati in assenza di prove concrete. Una volta in libertà, Sermin giura vendetta contro Hunkar. Decide di spiarla e scatta delle foto che la ritraggono in atteggiamenti teneri con Fekeli, poi vende le immagini al giornale, che in seguito le pubblicherà, scatenando scandalo in città. Intanto Behice approfitta della situazione per avvicinarsi a Fekeli e cercare di circuirlo. Mujgan e Yilmaz completano il trasferimento nella nuova casa vicina agli Yaman. Per Zuleyha è una sofferenza avere il suo amato lì, ma ammette che allo stesso tempo è bello poterlo vedere tutti i giorni. Il Procuratore Julide a Sabahattin si avvicinano e mostrano interesse l’uno verso l’altra. Tuttavia il dottore non rimane indifferente quando scopre che Sermin è l’amante di Hatip.

Beautiful/ Anticipazioni 10 aprile: Douglas rivela a Thomas di Brooke e Deacon...

© RIPRODUZIONE RISERVATA