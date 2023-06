Terra amara non va in onda il 14 giugno 2023/ Quanto torna? Anticipazioni prossime puntate

Terra amara non va in onda oggi 14 giugno 2023

Terra amara non va in onda neanche oggi. Dopo lo stop alla programmazione di ieri, l’amata e seguitissima soap turca si ferma il 14 giugno 2023 per lasciare spazio alla diretta dei funerali di Stato di Silvio Berlusconi. Il leader di Forza Italia è morto lunedì 12 giugno, e da quel momento le reti hanno dedicato notiziari e speciali per ricordare la sua figura, uno degli uomini politici più importanti della storia italiana. Di conseguenza, molti programmi di intrattenimento sono stati soppressi. Le soap sono tra questi. Come Beautiful e Un altro domani, anche Terra amara subisce la stessa sorta e oggi non va in onda.

Sei sorelle non va in onda oggi, perché?/ Spazio alla diretta funerali di Silvio Berlusconi

L’ultimo saluto al Cavaliere inizierà a reti unificate dalle 13:45 circa, con Mediaset e la Rai che seguiranno in diretta il funerale. Lo speciale del Tg 5 occuperà tutta la fascia oraria delle tre soap sopra citate, che quindi oggi non saranno trasmesse. Per vedere come si evolverà la situazione degli amanti sfortunati Zuleyha e Yilmaz non resta che aspettare la messa in onda della prossima puntata.

Beautiful non va in onda oggi/ Salta la puntata del 14 giugno 2023, perché?

Terra amara, anticipazioni prossima puntata 15 giugno 2023

Terra amara tornerà regolarmente in onda giovedì 15 giugno 2023 con le nuove puntate. Nei prossimi appuntamenti vedremo Zuleyha prendere una decisione molto importante, anche se a malincuore. La ragazza infatti vieterà a Yilmaz di venirla a trovare in carcere per evitare un’altra reazione violenta da parte di Demir. La sua richiesta è chiara: vuole rivedere i suoi figli, e per farlo ha bisogno che il marito sia clemente con lei. Ciò vuol dire rinunciare al suo amore per Yilmaz. Intanto, Sermin, ancora con l’obbiettivo di allontanare Julide da Sabahattin, la incastra in uno spiacevole caso di corruzione e riesce a farla sospendere. Demir, scoperto che Hunkar ha portato di nascosto i figli a Zuleyha, decide di trasferire i due bambini lontano da Cukurova.

Un posto al sole/ Anticipazioni 13 giugno 2023: Roberto e Marina, arriva la resa dei conti

Cetin e Fekeli subiranno un attentato, ma per evitare che Yilmaz venga a saperlo (dato che ha già ulteriori problemi a cui pensare, come l’instabilità di Mujgan), tacciono sull’accaduto. Cetin addirittura valuta l’opzione di trasferirsi con la sua famiglia a Istanbul…

Terra amara: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Terra amara, il giorno del processo a Zuleyha, Demir testimonia contro di lei, mandando a monte la difesa di Julide, che sperava di poter alleggerire la pena alla ragazza. Adirato per le parole del rivale, Yilmaz estrae una pistola in tribunale e Demir è sul punto di rispondere; il giudice sbatte in cella entrambi per oltraggio alla corte. Una volta fuori, Demir vieta categoricamente a sua madre di portare i figli in visita a Zuleyha, mentre Yilmaz apprende del tentato suicidio di Mujgan. Quest’ultima aveva cercato di togliersi la vita, tagliandosi le vene, ma l’intervento di Behice che l’ha portata in ospedale, ha evitato il peggio.

Prima di compiere l’insano gesto, Mujgan aveva scritto una lettera strappalacrime a Yilmaz per dirgli addio e per sottolineargli quanto l’ha sempre amato. Hatip affronta Gaffur, intimandogli di restituirgli la cambiale, ma viene umiliato pubblicamente da Saniye e Naciye, che espongono le sue malefatte anche davanti a una incredula Hunkar. Fadik è interessata a Rashit, il tirapiedi di Hatip, e Saniye se ne accorge.











© RIPRODUZIONE RISERVATA