Terra Amara, Selin Genc spiazza: “Non potrei mai essere amica di Gulten Taskin”/ “Con Getin siamo amici”

Selin Genc (Gulten Taskin in Terra Amara) spiazza: “Non potrei mai essere amica del mio personaggio”

Selin Genc è l’amatissima Gulten Taskin in Terra Amara. Nella soap record di ascolti di Canale5 la giovane è la sorella di Gaffur che lavora nelle cucine delle tenute degli Yaman. È una ragazza dai sentimenti sinceri che alla fine riesce a coronare il suo sogno sposando Cetin (Aras Senol). Tuttavia, la giovane attrice classe 1994 che la impersona si rivede nel suo personaggio? Assolutamente no. Infatti Selin Genc in un’intervista concessa al magazine Chi ha confessato: “Gulten è una donna molto più romantica di me e vive secondo certe tradizioni. Non sono sicura che potremmo essere amiche nella vita reale perché i nostri gusti e la nostra visione del mondo sono diversi.”

Selin Genc, riguardo invece il successo di Terra Amara anche fuori dai confini nazionali della Turchia si è data questa risposta: “Ha una trama universale e poi…Diciamo che noi attori del cast siamo entrati un po’ nelle case di tutti, abbiamo raccontato diversi problemi della vita di tutti i giorni e quindi i telespettatori hanno trovato familiari o verosimili le varie situazioni che vengono narrate nella fiction. In definita abbiamo fatto un buon lavoro squadra.”

Terra Amara, Selin Genc rivela: “Con Getin (Aras Senol nella soap)”

Durante l’intervista al magazine Chi, l’attrice Selin Genc non ha fornito molte anticipazioni su Terra Amara ma ha rivelato di avere un ottimo rapporto con Aras Senol, giovane attore che interpreta il marito Cetin: “Si è davvero un buon amico con lui ho tanti ricordi” La scena del matrimonio tra i due è stata una delle scene clou della soap. Invece l’attrice che impersona Gulten Taskin sul matrimonio ha cambiato idea diverse volte prima era convinta non facesse per lei mentre adesso crede che è importante costruirsi una famiglia.

Selin Genc, infine, ha concluso l’intervista rivelando quali sono le sue passioni, ama la musica, suona il piano e le piace anche cantare. Un passione sfrenata, però, è la moda, le piace sperimentare vari stili anche completamente diversi tra di loro. Ed a salutato il suo pubblico italiano invitandola a seguire anche in altre produzioni oltre alla soap turca Terra Amara.











