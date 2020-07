Terrance Miguel Hay, Padre Natura Ciao Darwin 7/ A 30 anni la musica non è cambiata!

Terrance Miguel Hay sarà sempre uno dei Padre Natura di Ciao Darwin 7. Potremo rivederlo nella puntata che Canale 5 trasmetterà in replica nella prima serata di oggi, sabato 4 luglio 2020. Il modello si avvicina sempre di più ai 30 anni e ancora oggi sfoggia lo stesso fisico statuario che nella settima edizione gli ha permesso di rubare i cuori dei telespettatori. Sui social non è molto attivo, ma l’ultimo scatto pubblicato lo scorso aprile dimostra come Hay non abbia messo da parte il benessere fisico. “Quando avevo ancora la possibilità di uscire, sono stato in grado di raggiungere la bellissima costa di Cape St Francis con la mia ‘stuoia’ di fiducia, per provare un po’ di bouldering“, scrive nel post. Rispetto alla sua partecipazione nel programma di Paolo Bonolis, il modello mostra comunque alcuni piccoli cambiamenti. Soprattutto per quanto riguarda i suoi capelli, leggermente più corti ma sempre ondulati. Purtroppo i fan che si sono chiesti da tempo se il suo cuore fosse ancora libero, rimarranno delusi: in diverse foto, Hay si mostra più che affettuoso con la sua dolce metà, Carolyn Brophy.

Terrance Miguel Hay, Padre Natura: ecco perché viene ricordato

Di origine sudafricana, Terrance Miguel Hay ha fatto scintille a Ciao Darwin 7 e ancora adesso viene ricordato come uno dei Padre Natura più affascinanti della storia del programma. Durante il suo primo incontro con Paolo Bonolis, le gag di certo non sono mancate. Merito di Luca Laurenti, che ha sfoggiato una tuta da astronauta e ha spinto il conduttore a scusarsi per la sua apparizione: “Sorry for the italian imbecille”, ha detto rivolgendosi al modello. La sfida fra Hay e Laurenti è continuata anche durante il Defilè, quando il capoverdiano ha sfoggiato una vestaglia rossa che lasciava intravedere tutti i muscoli. Laurenti invece ha puntato tutto su un completo con cravatta e tacchi a spillo, di colore rosso. Intanto il profilo Instagram di Hay ci rivela qualcosa di più sul suo conto: appassionato di moto e di sport, si è laureato due anni fa e a quanto pare ama tantissimo i cani. In passato ha pubblicato infatti diverse foto del suo cucciolo OB1, mentre di recente lo vediamo in compagnia di una cagnetta dal colore bianco, Nancy.

Foto, prova di boulering





