Terremoto California magnitudo 7.1/ Epicentro a 250 km da Los Angeles: ci sono feriti

Nuova terribile scossa di terremoto in California. Dopo quella di due giorni fa di magnitudo 6.4, nelle scorse ore la terra attorno a Los Angeles è tornata a tremare, un nuovo sisma di 7.1 gradi sulla scala Richter. Come specificato dai principali organi di informazione, l’epicentro si è registrato nel sud dello stato americano, precisamente a 17.6 chilometri di distanza da Ridgecrest, stessa località interessata dal terremoto di 48 ore prima. L’ipocentro, la profondità, è stato invece localizzato a 900 metri sotto il livello del mare. Non si sono verificati danni importanti, visto che in quella zona tutti gli edifici sono costruiti obbligatoriamente seguendo le norme anti-sismiche, ma ci sarebbero diversi feriti, anche perché la scossa registrata nelle scorse ore è la più forte degli ultimi 20 anni. Il sisma è durato diversi secondi ed ha interessato anche altri stati limitrofi, fino addirittura al Messico. In fondo il video di un servizio tg sul terremoto in California.

TERREMOTO CALIFORNIA MAGNITUDO 7.1

Fra i primi a dare l’allarme del terremoto via Twitter, un italiano, leggasi Emanuele Scamardella, che ha così cinguettato poco dopo le 5:30 italiane, (le 19:30 sulla costa ovest degli Stati Uniti): «Wooooow 7.1 di magnitudo – il suo post – ancora più lunga e forte. Tutto Ok. Avete presente tutti i film catastrofici sui terremoti in California che parlano della Faglia di Sant’Andrea? Negli ultimi 2 giorni mi sento una comparsa, non pagata, di uno di questi film». Intervistato poi da Repubblica ha specificato: «È stata una scossa notevole lunga almeno 2 minuti questa volta. Appena mi sono alzato dalla sedia, mi sembrava di cadere perché mi tremavano le gambe. Le case fatte in legno aumentano il movimento. Rispetto alla scossa di ieri, anche il cane ha percepito distintamente il terremoto tanto che poco prima che tremasse la casa sembrava chiaramente impaurito. Questa volta non c’erano neanche i fuochi df’artificio della Festa dell’Indipendenza a darci il dubbio su cosa l’avesse realmente spaventata. Era proprio questa forte scossa». Di seguito il video di un servizio tg sul terremoto

