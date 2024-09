Le scosse di terremoto Campi Flegrei stanno continuamente diminuendo. Dopo le anticipazioni del bollettino degli scorsi giorni, è giunta anche la conferma da parte del resoconto pubblicato nelle scorse ore dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica di vulcanologia, attraverso cui vengono appunto le confermate le anticipazioni positive. Il dato che più salta all’occhio è che il fenomeno del bradisismo sta rallentando, di conseguenza il suolo sta oscillando e innalzandosi con una minore forze rispetto a qualche mese fa.

Attualmente, come precisato anche da Fanpage, la media di sollevamento rimane sui 20 millimetri per ogni mese, ma il fatto che tutti i movimenti tellurici siano in diminuzione fa ben sperare in vista del futuro prossimo. La questione del bradisismo è tutt’altro che secondaria e come vi abbiamo spiegato pochi giorni fa sta causando non pochi disagi, soprattutto al porto di Pozzuoli, dove la differenza fra l’altezza della banchina e quella delle barche, sta rendendo molto difficoltosi i trasporti.

TERREMOTO CAMPI FLEGREI: L’EVENTO PRINCIPALE QUELLO DEL 30 AGOSTO

Tornando al bollettino Campi Flegrei dell’Ingv, il numero di scosse di terremoto registrate durante il mese appena passato, quello di agosto 2024, è stato di 634, e di queste, 430 sono avvenute in particolare nella zona di Pozzuoli e dell’area Solfatara-Pisciarelli, oltre ad Agnano. Sebbene il numero potrebbe sembrare elevato, va specificato che la quasi totalità dei movimenti tellurici ha avuto una magnitudo molto bassa, inferiore all’uno o comunque vicina allo zero, di conseguenza non è stata percepita dai residenti. 52, quindi l’8 per cento del totale, hanno invece avuto una magnitudo compresa fra 1 e 2 gradi sulla scala Richter, mentre sono state solo 7 quelle fra 2,0 e 3,0.

Infine la scossa principale, quella che ha chiuso il mese lo scorso 30 agosto, di magnitudo 3.7 gradi, unico vero “squillo” di tutto il periodo. Numeri quindi ancora una volta positivi, che fotografano una situazione di relativa tranquillità per quanto riguarda le scosse di terremoto Campi Flegrei, sperando ovviamente che non si tratti del classico scenario di quiete prima della tempesta.

TERREMOTO CAMPI FLEGREI: DI QUANTO SI È SOLLEVATO IL SUOLO

Per gli esperti, va chiarito, non è comunque all’orizzonte alcun evento sismico importante, soprattutto leggendo i dati di agosto, che non segnalano alcuna problematica, ricordando che la zona è monitorata costantemente dai migliori esperti, probabilmente l’area più attenzionata al mondo.

Tornando al bradisismo, il sollevamento del suolo è stato di 132,5 centimetri da novembre del 2005, mentre dall’inizio dell’anno il suolo si è innalzato di 14,5 centimetri, di conseguenza nell’ultimo mese di agosto si è avuto un innalzamento di 1,5 centimetri circa tenendo conto che a luglio il suolo veniva sollevato in rialzo di 13 centimetri dal primo dell’anno. Come sempre il bollettino ingv sulle scosse di terremoto Campi Flegrei, conclude precisando che non si intravedono evoluzioni significative nel breve periodo, dando appuntamento al mese prossimo per il nuovo resoconto.