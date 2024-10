Situazione sempre estremamente positiva quella riguardante le scosse terremoto Campi Flegrei. Sta infatti proseguendo una settimana praticamente priva di movimenti tellurici e che probabilmente segnerà un nuovo record dopo quello dell’ultimo bollettino durante il quale sono stati individuati solo 18 movimenti tellurici. Che la situazione fosse in miglioramento e il trend positivo lo si era capito già da tempo, visto che sono mesi che non si verificano scosse di terremoto Campi Flegrei rilevanti.

L’ultima resta quella dello scorso 20 maggio, un sisma di magnitudo 4.4 gradi sulla scala Richter che aveva “destabilizzato” la zona. Quel giorno, infatti, le autorità furono costrette ad intervenire per evacuare numerose abitazioni ritenute pericolanti dopo il sisma, e oggi quelle persone evacuate stanno iniziando a ricevere i fondi messi a disposizione del governo tramite apposito decreto scosse di terremoto Campi Flegrei.

TERREMOTO CAMPI FLEGREI: IMPORTANTE NUOVA PER I CITTADINI DI POZZUOLI

Nell’ambito di quella operazione rientrano anche i diversi milioni di euro che lo stato ha destinato alla messa in sicurezza di alcune strutture pubbliche che sorgono sulla caldera, fra cui le scuole di Pozzuoli, leggasi l’Artiaco, il Montenuovo, nonché le due palestre del Pergolesi e dell’Errico.

Il sindaco della cittadina non distante da Napoli ha fatto sapere che a breve arriveranno 15 milioni di euro che permetteranno appunto di iniziare i lavori che renderanno antisismici i palazzetti interessati, di modo che gli stessi potranno così riaprire e a riaccogliere gli studenti della zona “trasferiti” in altre strutture. Il primo cittadino puteolano ha spiegato che il primo step sarà il bando per affidare i lavori degli edifici che sono rimasti danneggiati durante la sopracitata scossa di terremoto del 20 maggio, e il tutto sarà gestito direttamente dal commissario straordinario che è stato nominato appositamente per l’emergenza nella zona flegrea.

TERREMOTO CAMPI FLEGREI: DALLE NOVITÀ DI POZZUOLI AL PROGETTO EDUCATIVO

Il sindaco di Pozzuoli si dice convinto che gli interventi saranno veloci ed efficaci, con i lavori che si svolgeranno in contemporanea su tutti gli edifici interessanti, di modo da permettere agli studenti e alle famiglie interessate di avere quanto prima un edificio facilmente raggiungibile. E a proposito di scosse di terremoto Campi Flegrei va segnalata una nuova lodevole iniziativa nell’ambito di informazione rivolta ai cittadini, e in questo caso verso i più giovani.

Come scrive il quotidiano Il Mattino il prossimo mese di novembre, nella settimana dal 18 al 23, si terrà un interessante progetto educativo nelle scuole curato da esperti di vulcanologia ed eventi sismici, nonché addetti ai lavori, un progetto che servirà sia ad educare le nuove leve quanto a ricordare il tragico terremoto avvenuto il 23 novembre del 1980 in Irpinia che causò migliaia di vittime, uno degli eventi più drammatici della storia recente del nostro Paese. L’iniziativa, aggiunge Il Mattino, riguarderà le scuole della regione Campania, comprese quelle ai Campi Flegrei, di ogni ordine e grado.