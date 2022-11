Terremoto Campi Flegrei Md 2.7/ Ingv ultime notizie: sisma avvertito anche a Napoli

Ancora una scossa di terremoto ai Campi Flegrei, nello specifico a Pozzuoli, che è stata avvertita dalla popolazione, fino a Napoli. La segnala la Sala Operativa Ingv-Osservatorio Vesuviano, secondo cui è avvenuta alle ore 22:37 di sabato 12 novembre 2022 ed stata di magnitudo Md 2.7. L’epicentro è stato individuato in mare, nel golfo di Pozzuoli, e lo si può localizzare con le seguenti coordinate geografiche: latitudine 40.7960 e longitudine 14.1170, con ipocentro ad una profondità di 2 chilometri. Ma l’Ingv ha fornito anche l’elenco dei Comuni entro i 20 chilometri dall’epicentro del terremoto.

Si tratta di: Bacoli, Monte di Procida, Pozzuoli, Procida, Quarto, Napoli, Marano di Napoli, Calvizzano, Qualiano, Mugnano di Napoli, Villaricca, Ischia, Giugliano in Campania, Melito di Napoli, Casavatore, Arzano, Sant’Antimo, Parete, Casamicciola Terme, San Giorgio a Cremano, Casoria, Barano d’Ischia, Casandrino, Ercolano e Grumo Nevano. Il sisma è stato avvertito distintamente dai residenti di Pozzuoli, e dei quartieri napoletani di Bagnoli e Agnano.

TERREMOTO AI CAMPI FLEGREI: SEGNALAZIONI ANCHE VIA SOCIAL

Molte persone che abitano nella zona di Pozzuoli, secondo quanto riportato da Napoli Today, pur essendo abituate al bradisismo, hanno segnalato l’evento come più forte di quanto non si verifica solitamente. Il sisma ha fatto tremare i quartieri flegrei della città, in particolare quello di Bagnoli, ma le segnalazioni sarebbero arrivate fin da Arco Felice e Bacoli. Inoltre, alcuni utenti hanno segnalato di aver avvertito la scossa di terremoto anche in via Pisciarelli, via San Gennaro, lungomare La Pietra, Bagnoli. Molte le segnalazioni anche sui gruppi social che monitorano la zona della caldera dei Campi Flegrei, ma fortunatamente non sono stati finora registrati danni a persone o cose. Ma resta sicuramente alta l’attenzione, come del resto negli ultimi giorni, nei quali sono state avvertite anche alcune delle scosse che si sono verificate nelle Marche.

